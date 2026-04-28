Via libera al nuovo collegamento a 380 kV tra il sostegno 90 della linea Laino-Rossano 1 e la stazione elettrica di Altomonte. Avviso pubblicato fino al 23 maggio

Approvato il progetto definitivo del nuovo elettrodotto a 380 kV tra Laino e Altomonte, infrastruttura indicata come strategica per il potenziamento della rete elettrica nazionale. L’intervento riguarda il collegamento tra il sostegno 90 della linea esistente Laino-Rossano 1 e la stazione elettrica di Altomonte, nell’ambito dell’opera definita Laino-Altomonte 2.

L’avviso, pubblicato il 23 aprile 2026 con scadenza fissata al 23 maggio 2026, informa dell’approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e con l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, con le modalità dell’articolo 52 ter del DPR 327/2001.

Terna ottiene il via libera al progetto definitivo

L’ente appaltante dell’intervento è Terna SpA, mentre il Responsabile unico del procedimento indicato nell’avviso è l’ingegnere Mariano Longobardi.

Il passaggio amministrativo formalizza un punto decisivo nel percorso dell’opera, perché riconosce la realizzazione del nuovo elettrodotto come necessaria per l’interesse collettivo, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo energetico e di sicurezza della rete.

La Regione Calabria, attraverso la pubblicazione dell’avviso sul proprio sito istituzionale, rende noto che il progetto definitivo è stato approvato e che l’iter entra così in una fase rilevante anche per i soggetti proprietari o interessati dalle aree coinvolte.

Dichiarazione di pubblica utilità e vincolo di asservimento

L’approvazione del progetto comporta due effetti centrali. Il primo è la dichiarazione di pubblica utilità, che attribuisce all’opera un rilievo pubblico e strategico. Il secondo è l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo delle aree interessate dal tracciato.

Si tratta di una procedura disciplinata dal Testo unico sugli espropri, cioè il DPR 327/2001, richiamato espressamente nell’avviso. In particolare, i riferimenti normativi indicati sono l’articolo 17, comma 2 e l’articolo 52 ter, che regolano le modalità di imposizione del vincolo e gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’infrastruttura.

Avviso pubblicato per 30 giorni fino al 23 maggio

L’avviso resterà pubblicato per 30 giorni consecutivi a partire dal 23 aprile 2026, con termine fissato al 23 maggio 2026.