Due incendi sono divampati nel primo pomeriggio di oggi tra Cosenza e Rende.

Il primo rogo ha interessato alcune sterpaglie in via Popilia, nei pressi di un noto supermercato. Il secondo incendio, invece, è scoppiato nella zona di Commenda, nel tratto in cui l’arteria stradale si collega a Saporito di Rende.

Sul posto sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’origine delle fiamme né sull’eventuale presenza di danni.