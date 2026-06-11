Roghi di sterpaglie in via Popilia e nella zona di Commenda, nel tratto verso Surdo: interventi in corso
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Due incendi sono divampati nel primo pomeriggio di oggi tra Cosenza e Rende.
Il primo rogo ha interessato alcune sterpaglie in via Popilia, nei pressi di un noto supermercato. Il secondo incendio, invece, è scoppiato nella zona di Commenda, nel tratto in cui l’arteria stradale si collega a Saporito di Rende.
Sul posto sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate.
Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’origine delle fiamme né sull’eventuale presenza di danni.