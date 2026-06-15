La transizione energetica torna al centro del dibattito regionale con la seconda edizione del Forum Energia, promosso da Legambiente Calabria e in programma mercoledì 17 giugno, a partire dalle 9, nella Sala Oro della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di istituzioni, industriali, esperti, tecnici, rappresentanti del mondo scientifico, associazioni di categoria e società civile. Al centro del confronto ci saranno la pianificazione delle energie rinnovabili, il contrasto alla crisi climatica, lo sviluppo economico, le nuove opportunità occupazionali e il tema dei prezzi zonali per ridurre il costo dell’energia elettrica nelle regioni con maggiore produzione da fonti pulite.

La Calabria davanti alla sfida delle rinnovabili

Il Forum Energia si propone come uno degli appuntamenti più significativi del confronto regionale sui temi energetici. L’obiettivo è approfondire il ruolo delle fonti rinnovabili nella lotta alla crisi climatica e nelle prospettive di crescita della Calabria.

Per la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, la regione può giocare una partita decisiva. «La Calabria possiede straordinarie potenzialità per diventare protagonista della transizione energetica italiana. Perché questo avvenga è necessario accompagnare l’imprescindibile sviluppo delle fonti rinnovabili con una pianificazione efficace e condivisa, capace di garantire la tutela del territorio e di produrre benefici concreti per le comunità locali unitamente all’applicazione dei prezzi zonali per abbassare il costo dell’energia elettrica laddove viene prodotta da impianti a fonti pulite».

Secondo Parretta, la sfida climatica impone scelte rapide e responsabili, ma offre anche la possibilità di costruire un modello di sviluppo più innovativo, sostenibile e capace di generare buona occupazione.

I saluti istituzionali e l’apertura dei lavori

Ad aprire il Forum saranno i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro Gerlando Cuffaro.

L’introduzione sarà affidata alla presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta, mentre il coordinamento dei lavori sarà curato dal giornalista de La Nuova Ecologia, Rocco Bellantone.

La partecipazione degli ingegneri all’evento consentirà anche l’acquisizione di crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro.

Prima sessione sulle energie rinnovabili

La prima sessione del Forum sarà dedicata a “Energie rinnovabili: l’importanza della pianificazione”. Il confronto affronterà uno dei nodi più rilevanti della politica energetica nazionale e regionale: la definizione delle aree idonee allo sviluppo delle fonti rinnovabili e la necessità di una programmazione capace di tenere insieme tutela del paesaggio, sostenibilità e crescita dei territori.

Alla discussione parteciperanno Marcello Minenna, assessore regionale all’Energia; Simona De Iuliis, responsabile della Sezione Supporto Tecnico Strategico di Enea; Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free, il Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica; i senatori Nicola Irto del Pd e Tilde Minasi della Lega, componenti della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica ed Energia; e Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente nazionale.

Green jobs, agricoltura e sviluppo industriale

La seconda sessione sarà invece dedicata a “Sviluppo socio-economico della Calabria: green jobs e sviluppo agricolo e industriale”. Il focus sarà sulle opportunità che la transizione energetica può generare in termini di lavoro, innovazione, competitività e sviluppo del sistema produttivo regionale.

Interverranno Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro; Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura; Angelo Gentili, coordinatore del Centro nazionale per l’Agroecologia di Legambiente; Francesco Luca Basile, professore ordinario dell’Università di Bologna e delegato italiano per Horizon Europe – Clima, Energia e Mobilità; Simone Togni, presidente di Anev; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Placido Requirez, titolare della Masseria Falvo; e Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene.

Le conclusioni affidate a Stefano Ciafani

Le conclusioni della giornata saranno affidate al presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, la cui presenza conferma il rilievo nazionale dell’appuntamento calabrese.