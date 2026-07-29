Una «singolare tempesta mediatica», sviluppatasi mentre le indagini sono ancora nella fase iniziale e capace di esporre il brigadiere Luca Restaneo anche a potenziali rischi personali e familiari. È la denuncia contenuta nella nota firmata dagli avvocati Antonio Ingrosso ed Ernesto Gallo, intervenuti a tutela del sottufficiale dell’Arma coinvolto nelle operazioni di polizia giudiziaria durante le quali, il 23 luglio 2026, morì il venticinquenne Mohamed Amin Bessioud.

Il giovane precipitò dal balcone della propria abitazione di Cosenza mentre i carabinieri stavano eseguendo una perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Bessioud si trovava sottoposto agli arresti domiciliari. La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Gli avvocati Ingrosso e Gallo chiedono che ogni valutazione sia affidata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria, contestando le accuse rivolte pubblicamente al loro assistito prima della conclusione delle indagini.

La nota dei legali del brigadiere Restaneo

Nell’intervento diffuso su richiesta del sottufficiale, i difensori precisano innanzitutto che Restaneo è «ovviamente addolorato per quanto successo al povero Mohamed Amin Bessioud».

Secondo i legali, tuttavia, il brigadiere sarebbe stato investito da una campagna mediatica «aggressiva e spesso orientata in maniera ideologica», alimentata attraverso alcune testate giornalistiche e i principali social network.

Ingrosso e Gallo contestano in particolare la pubblicazione delle fotografie del militare, ritenuta lesiva della sua riservatezza e potenzialmente pericolosa per la sicurezza personale e familiare. Denunciano inoltre che Restaneo sarebbe stato indicato come responsabile della morte del venticinquenne senza che gli accertamenti giudiziari abbiano ancora stabilito la dinamica dell’accaduto.

La posizione espressa dai legali rappresenta la tesi difensiva del brigadiere e si inserisce in un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.

La perquisizione e il fascicolo aperto dalla Procura

La morte di Mohamed Amin Bessioud si è verificata mentre il personale dell’Arma era impegnato nell’esecuzione di una perquisizione domiciliare. Secondo quanto riportato nella nota difensiva, l’attività avrebbe avuto esito positivo. La nostra testata ha dato conto del rinvenimento di droga, contanti e bilancino di precisione.

La Procura di Cosenza ha avviato gli accertamenti con l’obiettivo di ricostruire il fatto storico, chiarire quanto accaduto all’interno dell’abitazione e verificare le circostanze che hanno preceduto la caduta dal balcone.

Tra gli approfondimenti disposti rientra anche l’esame autoptico. Proprio durante il suo svolgimento si è tenuta una manifestazione pubblica per chiedere verità e giustizia sulla morte del giovane.

I legali di Restaneo giudicano «imprudenti» e «inopportune» le prese di posizione assunte quando il quadro investigativo non è stato ancora definito. La loro critica riguarda in particolare l’attribuzione anticipata di responsabilità al brigadiere sulla base di ricostruzioni che, sostengono, non sarebbero fondate su elementi oggettivi.

«I processi si celebrano nelle aule di giustizia»

Nel documento, gli avvocati Ingrosso e Gallo ricordano che «la sede naturale dei processi sono le aule di giustizia e non le piazze». La richiesta è quella di attendere il completamento delle indagini prima di formulare giudizi sulla condotta dei militari presenti nell’abitazione.

Secondo i difensori, una legittima domanda di verità non dovrebbe trasformarsi in un’attribuzione preventiva di responsabilità. La campagna sviluppatasi attorno al caso viene definita «un J’accuse camuffato da una richiesta di verità e giustizia».

I legali denunciano inoltre una più generale tendenza a considerare responsabili gli appartenenti alle forze dell’ordine prima ancora che le autorità competenti abbiano concluso gli accertamenti. Un meccanismo che, nella loro prospettiva, rischierebbe di costruire pubblicamente dei colpevoli prima del processo.

La carriera del sottufficiale

La nota ripercorre anche la carriera professionale di Luca Restaneo, arruolato nell’Arma nel 1993. Gli avvocati riferiscono che il brigadiere avrebbe sempre ricevuto valutazioni eccellenti e prestato servizio di tutela e scorta in favore di autorità giudiziarie, militari e politiche.

Il sottufficiale avrebbe inoltre partecipato a missioni internazionali in Kosovo, Iraq, Ecuador e Kenya, ricevendo riconoscimenti ed encomi dai propri superiori.

Questi elementi vengono richiamati dai difensori per contestare la rappresentazione pubblica del loro assistito e sostenere la necessità di evitare giudizi anticipati sulla sua condotta.

La richiesta di accertamenti rapidi e imparziali

Gli avvocati Ingrosso e Gallo auspicano che l’inchiesta venga definita in tempi rapidi e attraverso accertamenti imparziali. L’obiettivo, scrivono, deve essere quello di fare emergere la verità sull’accaduto senza lasciare zone d’ombra.

La ricostruzione delle circostanze che hanno determinato la morte di Mohamed Amin Bessioud spetta ora alla Procura di Cosenza. Soltanto gli esiti delle indagini e degli accertamenti tecnici potranno stabilire la sequenza degli eventi e verificare le condotte delle persone presenti durante la perquisizione.

I legali confidano che il procedimento possa chiarire la posizione di Restaneo e restituirgli, qualora non emergessero responsabilità, «la dignità e l’onore suo e della divisa che ha da sempre indossato con orgoglio».