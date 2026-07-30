Salta l'amichevole tra Cosenza e Casarano, in programma venerdì 31 luglio alle ore 16 al campo sportivo "Ampollino" di Cotronei. A renderlo noto è stato il Casarano attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.

Secondo quanto riferito dal club pugliese, la gara è stata annullata a causa dell'indisponibilità di diversi calciatori e di alcuni componenti dello staff del Cosenza, situazione che non consentirà lo svolgimento del test previsto nel programma di preparazione estiva.

Nella nota, il Casarano riferisce inoltre che entrambe le società esprimono rammarico per l'interruzione del programma di avvicinamento ai rispettivi campionati e si scusano con i tifosi e gli appassionati che avevano programmato di assistere all'incontro per l'«increscioso contrattempo».

La nota del Casarano

«Si comunica che la gara amichevole Casarano – Cosenza, programmata per venerdì 31 luglio alle 16:00, presso il campo sportivo “Ampollino” di Cotronei, è annullata. Diversi calciatori e parte dello staff del Cosenza Calcio, infatti, risultano indisponibili.

Il Casarano Calcio e il Cosenza Calcio esprimono rammarico per l’interruzione del programma preparatorio, scusandosi per l’increscioso contrattempo con coloro che intendevano assistere alla gara.»