Saranno le indagini avviate dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano a fare piena luce sulla morte di una docente di 64 anni in servizio presso il Liceo Scientifico di Rossano, deceduta nella giornata di ieri all'ospedale "Guido Compagna" di Corigliano, dove era ricoverata e sottoposta a cure per una serie di patologie.

A destare i sospetti dei familiari è un elemento emerso nelle ore successive al decesso. Secondo quanto riferito, infatti, sul corpo della donna sarebbe stato riscontrato un trauma compatibile con una sospetta caduta che si sarebbe verificata all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale di Corigliano. Una circostanza che i congiunti ritengono debba essere approfondita per accertare se possa avere avuto un ruolo nelle cause della morte.

Per questo motivo i familiari della docente, assistiti dall'avvocato Agostino Stasi, hanno presentato una denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano, chiedendo che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.

Nell'ambito dell'attività investigativa, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, che rimane a disposizione per gli eventuali accertamenti medico-legali ritenuti necessari.

Le indagini sono affidate agli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento non risultano rese note ulteriori informazioni e saranno gli esiti degli accertamenti a chiarire l'eventuale sussistenza di responsabilità.