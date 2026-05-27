La Calabria conquista il record nazionale con 22 località premiate dai pediatri italiani per qualità, sicurezza e servizi dedicati alle famiglie

Spiagge sicure, mare limpido, fondali bassi e servizi pensati per famiglie e bambini. Anche nel 2026 la provincia di Cosenza si ritaglia uno spazio da protagonista nella classifica delle Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle località balneari considerate ideali per le vacanze dei più piccoli.

Dal Tirreno allo Jonio, sono diverse le mete cosentine premiate per la loro capacità di coniugare sicurezza, qualità ambientale e accoglienza familiare. Tra queste spiccano Praia a Mare, da anni tra le località simbolo dell’alto Tirreno cosentino, Paola, sempre più punto di riferimento per il turismo familiare, e Cariati, che continua a consolidare la propria vocazione balneare.

Premiate anche Mirto Crosia e altre località della costa ionica calabrese, capaci di distinguersi per spiagge ampie, spazi dedicati ai bambini, presenza di bagnini e servizi adatti alle esigenze delle famiglie.

A dominare la classifica nazionale è ancora una volta la Calabria, che conquista ben 22 Bandiere Verdi e si conferma la regione italiana più adatta alle vacanze con bambini, davanti a Sicilia e Sardegna.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante l’incontro tenutosi a Modica alla presenza del pediatra Italo Farnetani, fondatore e coordinatore della ricerca che coinvolge oltre 3.200 pediatri italiani e stranieri.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’ingresso di Sellia Marina, nuova Bandiera Verde calabrese dell’anno.

I criteri di valutazione non riguardano soltanto la qualità del mare, ma soprattutto la reale fruibilità delle spiagge da parte dei bambini: fondali che degradano dolcemente, ampi spazi tra gli ombrelloni, presenza di bagnini, aree gioco, strutture di ristorazione e attività pensate per i più piccoli.

Secondo Farnetani, vengono premiate soprattutto le spiagge “vive”, capaci di offrire occasioni di socializzazione e stimoli utili allo sviluppo dei bambini.

Ecco tutte le località calabresi premiate con la Bandiera Verde 2026:

Bianco

Bova Marina

Bovalino

Caulonia

Capo Vaticano

Cariati

Cirò Marina

Isola di Capo Rizzuto

Locri

Melissa

Mirto Crosia

Montepaone

Nicotera

Palmi

Paola

Praia a Mare

Roccella Jonica

Santa Caterina dello Ionio

Sellia Marina

Siderno

Soverato

Squillace

Il progetto Bandiere Verdi è nato nel 2008 e negli anni ha assunto una dimensione internazionale, estendendosi prima ai Paesi europei e successivamente anche ad alcune località africane. La cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti si terrà l’11 luglio a Termoli.