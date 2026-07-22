L'arte contemporanea sfida il futuro della città e della Calabria. Dal 31 luglio al 31 agosto monumento ospita la seconda edizione della manifestazione. Un progetto che punta a rigenerazione urbana, giovani artisti e sviluppo culturale del territorio

Ci sono manifestazioni che nascono come eventi. E poi ce ne sono altre che, con il passare del tempo, diventano un progetto, una visione, un modo diverso di immaginare una città. La Biennale di Cosenza sembra appartenere a questa seconda categoria.

La sua seconda edizione, in programma dal 31 luglio al 31 agosto, non rappresenta semplicemente il ritorno di una rassegna dedicata all'arte contemporanea. Segna un salto di qualità. Perché sceglie uno dei luoghi più simbolici della città, il Castello Normanno-Svevo, non come semplice sede espositiva, ma come manifesto di un'idea: fare della cultura uno strumento di rigenerazione urbana, di crescita civile e di valorizzazione del territorio.

La scelta del Castello racconta già molto della visione della Biennale.

Per troppo tempo quella fortezza ha osservato Cosenza dall'alto senza poter accogliere cittadini e visitatori. Le sue mura custodivano la memoria della città, ma erano private della loro funzione più importante: essere vissute. Oggi, grazie alla concessione dell'Amministrazione comunale, quei cancelli tornano ad aprirsi. Ma a riempire quegli spazi non sarà soltanto il pubblico. Sarà soprattutto l'arte contemporanea, chiamata a dialogare con la storia senza subirne il peso e senza rinnegarla.

È una scelta che dice molto anche della maturità raggiunta dalla manifestazione.

Una Biennale non si misura soltanto dal numero degli artisti invitati o dal prestigio dei nomi coinvolti. Si misura dalla capacità di costruire un'identità riconoscibile. Di diventare un appuntamento atteso. Di creare relazioni tra artisti, istituzioni, scuole e cittadini. È in questa direzione che sembra muoversi il progetto promosso dall'Associazione Civitas Solis Cosenza APS, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC e patrocinato dal Comune di Cosenza.

La struttura stessa della manifestazione racconta questa visione.

Da una parte i Maestri, chiamati a rappresentare il valore dell'esperienza e della ricerca consolidata. Dall'altra gli Ospiti, artisti già riconosciuti nel panorama nazionale che porteranno a Cosenza linguaggi e percorsi differenti. Ma è probabilmente la sezione Emergenti a custodire il significato più profondo della Biennale.

In una Calabria troppo spesso raccontata attraverso le partenze dei suoi talenti, dedicare uno spazio ai giovani artisti under 40 significa compiere una scelta precisa. Non limitarsi a celebrare ciò che esiste già, ma investire su ciò che può ancora diventare. Significa dire che il talento non deve essere necessariamente costretto ad andare altrove per essere riconosciuto. È una differenza sostanziale.

Perché una manifestazione culturale smette di essere una semplice esposizione quando contribuisce a costruire opportunità. Quando crea relazioni tra generazioni diverse. Quando mette in contatto i grandi protagonisti dell'arte italiana con chi oggi sta iniziando il proprio percorso.

In quest'ottica assumono un valore particolare anche le lezioni magistrali che Cesare Berlingeri e Alfredo Pirri hanno dedicato agli studenti del Liceo Artistico "Lucrezia della Valle". L'arte non viene proposta come qualcosa da contemplare passivamente, ma come esperienza da trasmettere, discutere, mettere in circolo. È così che nasce una comunità culturale.

Anche gli eventi collaterali seguono questa filosofia. Il suggestivo "Déjeuner sur l'herbe" del 15 agosto, accompagnato dal concerto "Saluto al Sole" realizzato con il Conservatorio Giacomantonio, trasforma il Castello in un luogo di incontro, dove arti visive, musica e partecipazione convivono in un'unica esperienza.

In fondo è proprio questa la sfida della Biennale. Non organizzare una mostra destinata a esaurirsi nel giro di qualche settimana, ma contribuire a costruire un ecosistema culturale stabile. Un luogo in cui la valorizzazione del patrimonio storico si intrecci con la ricerca contemporanea, la formazione, il turismo culturale e la crescita delle nuove generazioni.

Cosenza possiede già tutto ciò che serve: una storia millenaria, monumenti straordinari, una tradizione culturale importante e un tessuto creativo spesso sottovalutato. Quello che serve è la capacità di mettere questi elementi in relazione, trasformandoli in un racconto coerente e riconoscibile.

La Biennale sembra voler percorrere proprio questa strada.

Perché il suo obiettivo non è soltanto esporre opere d'arte. È dimostrare che la cultura può essere una forma concreta di sviluppo, un motore di identità e uno strumento di rinascita.

Le città non diventano capitali culturali per decreto. Lo diventano quando hanno il coraggio di investire con continuità nelle idee, nei giovani e nella qualità dei progetti.

La seconda Biennale di Cosenza rappresenta un passo importante in questa direzione. Se saprà consolidarsi negli anni, non sarà ricordata soltanto per le opere esposte tra le mura del Castello Normanno-Svevo, ma per avere contribuito a cambiare il modo in cui una città guarda a sé stessa.

Perché i grandi eventi finiscono. Le grandi idee, invece, restano.