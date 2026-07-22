La presenza del dottor Luigi Micheli a bordocampo è stata senza dubbio la sorpresa del giorno in casa Cosenza. Il consulente personale del Presidente Guarascio si rivede dopo più o meno un anno: l’unica uscita pubblica da “dirigente” cosentino fu infatti un anno fa durante la conferenza stampa di presentazione di Buscè. Vedremo se nella stagione che sta per iniziare, ci sarà spazio anche per la sua figura nella struttura societaria del Cosenza Calcio.

Tre gol per tempo contro l’Union Kroton

Per il resto il test amichevole, o allenamento congiunto che dir si voglia, di Camigliatello Silano contro l’Union Kroton, squadra che giocherà il prossimo campionato di Prima Categoria, ha detto ancora poco. Coppitelli ha schierato i suoi con un 4-3-3 nel quale hanno trovato spazio tutti gli uomini presenti in ritiro. Sei i gol messi a segno dai rossoblù: 3 per tempo. Nella prima frazione in gol Dametto, Emmausso e Contiliano; nella ripresa Zilli, Achour ed il giovane Rocco.

La formazione iniziale del Cosenza

Cosenza (4-3-3): Pompei; Ciotti, Dametto, Caporale, Giannini; Contiliano, Langella, Palmieri; Mazzulla, Zilli, Emmausso