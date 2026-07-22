La Virtus Entella è pronta ad offrire il suo primo campionato di Serie B a Christian Langella. I liguri infatti sono piombati in serata sul centrocampista classe 2000, presentando un’offerta al Cosenza vicino al mezzo milione di euro che, da quel che trapela, avrebbe convinto il patron Guarascio a dare l’ok all’operazione.

Da Pescara a Chiavari?

Langella sembrava l’obiettivo numero uno del Pescara dove, com’è noto, da poche settimane è approdato Antonio Buscè, tecnico che ha voluto il calciatore a Cosenza, dopo averlo già avuto a Rimini due stagioni fa. Ma il diktat di Guarascio è sempre stato quello di non cedere calciatori al suo ex allenatore. Tant’è che per qualche giorno nessuno ha bussato alla porta del calciatore che, da grande professionista qual è, si è messo a disposizione del Cosenza e di mister Coppitelli con la massima serietà, tant’è che oggi ha giocato da titolare nell’allenamento congiunto contro l’Union Kroton. Poi però, a fine gara, l’offerta della Virtus Entella è diventata concreta. Con ogni probabilità il calciatore potrebbe lasciare il ritiro nei prossimi giorni ed avere la possibilità di confrontarsi per la prima volta in carriera con il campionato di Serie B, cosa che finora non gli è mai successo prima.