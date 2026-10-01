Riprende a Rende il programma di lotta agli insetti alati. Gli interventi di disinfestazione saranno effettuati in quattro giornate, dal 6 al 10 ottobre, dal personale della Brutia Disinfestazione Srl, con la collaborazione della Polizia municipale.

Le operazioni si svolgeranno prevalentemente durante la notte e interesseranno, secondo un calendario articolato per aree, il centro storico, le contrade, la zona industriale, Quattromiglia, Roges, Commenda, Arcavacata e il territorio universitario.

I primi tre interventi partiranno alle ore 0.01, mentre quello conclusivo del 10 ottobre inizierà alle ore 3.

Primo intervento nella notte del 6 ottobre

La prima fase della disinfestazione inizierà martedì 6 ottobre alle ore 0.01 e riguarderà una parte estesa del territorio settentrionale e universitario di Rende.

Le zone interessate sono:

  • Zona industriale;
  • contrada Lecco;
  • Fiume Crati;
  • Isoletta;
  • via Nobile;
  • via Colombo;
  • Cancello Magdalone;
  • via Ziccarelli;
  • via Dodaro;
  • via Bartoli;
  • via Conty;
  • via Pellegrino;
  • via Marco Polo;
  • Locchi;
  • Lacone;
  • Dattoli;
  • Vermicelli;
  • Arcavacata centro;
  • zona Unical;
  • Longiani;
  • Macchialonga;
  • Santo Stefano.

Seconda giornata l’8 ottobre

Il programma riprenderà giovedì 8 ottobre, sempre a partire dalle ore 0.01.

L’intervento coinvolgerà:

  • San Biase;
  • Monticello;
  • Frattini;
  • Cucchiano;
  • Vennarello;
  • Cutura;
  • Mazzarella;
  • Piano Maio;
  • Villaggio Europa;
  • via Rossini, nell’area delle case popolari;
  • Piano Monello;
  • viale dei Giardini;
  • Profeta;
  • contrada Quattromiglia;
  • zone limitrofe.

Il 9 ottobre interventi dal centro a Roges

La terza fase è fissata per venerdì 9 ottobre, con inizio alle ore 0.01. Si tratta della giornata che comprende il maggior numero di aree, dal centro storico alle zone maggiormente urbanizzate.

Gli operatori interverranno a:

  • Rende Centro;
  • Nogiano;
  • Coni Soprani;
  • Coni Sottani;
  • Silvi;
  • Cassani;
  • Malvitani;
  • Santo Ianni;
  • Surdo;
  • Pirelli;
  • Petroni;
  • Canalette;
  • Saporito;
  • Failla;
  • Sant’Agostino;
  • Difesa;
  • Linze;
  • Muscione;
  • Sorbato;
  • Roges;
  • Campagnano;
  • Marchesino;
  • Commenda;
  • Santa Rosa;
  • Santa Chiara.

Ultima fase il 10 ottobre

Il quarto e ultimo intervento previsto dal calendario inizierà sabato 10 ottobre alle ore 3. Le operazioni riguarderanno principalmente le strade dell’area urbana e alcune residenze universitarie.

Le zone comprese sono:

  • via Verdi;
  • via Cilea;
  • via Mascagni;
  • via Puccini;
  • residenze universitarie “Nervoso”;
  • via Cimarosa;
  • via Rossini, nell’area delle nuove residenze;
  • via Alessandro Volta;
  • via Galilei;
  • piazza Santo Sergio;
  • via Galvani;
  • via Leonardo Da Vinci;
  • via Meucci;
  • via Edison;
  • via Marconi.

Il calendario è stato comunicato dall’Amministrazione comunale di Rende. Nella nota non vengono indicate eventuali variazioni legate alle condizioni meteorologiche né specifiche precauzioni richieste ai residenti.