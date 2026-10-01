Quattro interventi notturni affidati a Brutia Disinfestazione con la collaborazione della Polizia municipale. Tutte le zone interessate
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Riprende a Rende il programma di lotta agli insetti alati. Gli interventi di disinfestazione saranno effettuati in quattro giornate, dal 6 al 10 ottobre, dal personale della Brutia Disinfestazione Srl, con la collaborazione della Polizia municipale.
Le operazioni si svolgeranno prevalentemente durante la notte e interesseranno, secondo un calendario articolato per aree, il centro storico, le contrade, la zona industriale, Quattromiglia, Roges, Commenda, Arcavacata e il territorio universitario.
I primi tre interventi partiranno alle ore 0.01, mentre quello conclusivo del 10 ottobre inizierà alle ore 3.
Primo intervento nella notte del 6 ottobre
La prima fase della disinfestazione inizierà martedì 6 ottobre alle ore 0.01 e riguarderà una parte estesa del territorio settentrionale e universitario di Rende.
Le zone interessate sono:
- Zona industriale;
- contrada Lecco;
- Fiume Crati;
- Isoletta;
- via Nobile;
- via Colombo;
- Cancello Magdalone;
- via Ziccarelli;
- via Dodaro;
- via Bartoli;
- via Conty;
- via Pellegrino;
- via Marco Polo;
- Locchi;
- Lacone;
- Dattoli;
- Vermicelli;
- Arcavacata centro;
- zona Unical;
- Longiani;
- Macchialonga;
- Santo Stefano.
Seconda giornata l’8 ottobre
Il programma riprenderà giovedì 8 ottobre, sempre a partire dalle ore 0.01.
L’intervento coinvolgerà:
- San Biase;
- Monticello;
- Frattini;
- Cucchiano;
- Vennarello;
- Cutura;
- Mazzarella;
- Piano Maio;
- Villaggio Europa;
- via Rossini, nell’area delle case popolari;
- Piano Monello;
- viale dei Giardini;
- Profeta;
- contrada Quattromiglia;
- zone limitrofe.
Il 9 ottobre interventi dal centro a Roges
La terza fase è fissata per venerdì 9 ottobre, con inizio alle ore 0.01. Si tratta della giornata che comprende il maggior numero di aree, dal centro storico alle zone maggiormente urbanizzate.
Gli operatori interverranno a:
- Rende Centro;
- Nogiano;
- Coni Soprani;
- Coni Sottani;
- Silvi;
- Cassani;
- Malvitani;
- Santo Ianni;
- Surdo;
- Pirelli;
- Petroni;
- Canalette;
- Saporito;
- Failla;
- Sant’Agostino;
- Difesa;
- Linze;
- Muscione;
- Sorbato;
- Roges;
- Campagnano;
- Marchesino;
- Commenda;
- Santa Rosa;
- Santa Chiara.
Ultima fase il 10 ottobre
Il quarto e ultimo intervento previsto dal calendario inizierà sabato 10 ottobre alle ore 3. Le operazioni riguarderanno principalmente le strade dell’area urbana e alcune residenze universitarie.
Le zone comprese sono:
- via Verdi;
- via Cilea;
- via Mascagni;
- via Puccini;
- residenze universitarie “Nervoso”;
- via Cimarosa;
- via Rossini, nell’area delle nuove residenze;
- via Alessandro Volta;
- via Galilei;
- piazza Santo Sergio;
- via Galvani;
- via Leonardo Da Vinci;
- via Meucci;
- via Edison;
- via Marconi.
Il calendario è stato comunicato dall’Amministrazione comunale di Rende. Nella nota non vengono indicate eventuali variazioni legate alle condizioni meteorologiche né specifiche precauzioni richieste ai residenti.