«Mentre il Governo continua con i suoi giochi di palazzo, si occupa di altro, di leggi elettorali ad uso e consumo, di provvedimenti punitivi persino per i bambini, il disagio, la disperazione e la rabbia di intere categorie di lavoratori, soprattutto agricoltori e autotrasportatori, si sono prese la scena con manifestazioni e blocchi per denunciare uno stato di abbandono e di grandissima difficoltà economica dovuta all’aumento dei prezzi dei carburanti, dei generi di prima necessità, dei costi energetici delle imprese e delle famiglie.

La Calabria da lunedì scorso è attraversata da iniziative di lotta dure in quasi tutto il suo territorio, nelle quali la denuncia contro l’inerzia e l’incapacità dei Governi nazionale e regionale è forte e senza possibilità di appello. Per questo si registra la latitanza degli amministratori regionali calabresi». È quanto dichiara Ferdinando Pignataro, segretario di Sinistra Italiana AVS Calabria.

«Riteniamo insopportabile l’atteggiamento dei Governi nazionale e regionale rispetto a manifestazioni che coinvolgono piccole imprese, lavoratori e cittadini, ai quali non viene data nessuna risposta. Chiediamo interventi seri, incisivi e immediati per lenire una situazione drammatica che sta mettendo in ginocchio le imprese calabresi nei settori più colpiti e più in generale le famiglie costrette a rinunciare a beni primari, alle cure, ad un minimo di dignità di vita. Senza risposte le proteste potrebbero degenerare con evidenti responsabilità politiche», conclude il segretario di Sinistra Italiana AVS Calabria Ferdinando Pignataro.