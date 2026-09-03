Tre anni di ricerche, condotte tra il 2023 e il 2025, hanno portato alla realizzazione della prima check-list degli uccelli nidificanti nella Riserva dei Giganti della Sila e nelle aree immediatamente vicine.

I risultati dello studio saranno presentati domenica 6 settembre alle 10 durante l’incontro “Un bosco che canta”, in programma al Casino Mollo, in località Fallistro, nel territorio di Spezzano della Sila.

L’appuntamento è promosso dal Fai – Giganti della Sila e dal Casino Mollo.

La ricerca di Congi e Talerico

Lo studio è stato condotto da Gianluca Congi, vicepresidente della Società Ornitologica Italiana e coordinatore del Gruppo locale di conservazione Lipu Sila, e da Tommaso Talerico, componente del Fai e dello stesso gruppo della Lipu.

Durante il periodo di ricerca sono stati archiviati 1.230 dati ornitologici. Il lavoro ha consentito di predisporre una check-list dedicata alle specie che nidificano all’interno della Riserva e nei territori contigui.

La ricerca mette in relazione la presenza degli uccelli con l’ecosistema boschivo dei Giganti della Sila, costituito dagli alberi secolari e dalle altre componenti naturali dell’area.

Lo studio pubblicato su “Gli Uccelli d’Italia”

I risultati sono stati pubblicati nel cinquantesimo numero della rivista di ornitologia “Gli Uccelli d’Italia”.

Durante l’incontro del 6 settembre saranno illustrati il percorso seguito dai ricercatori e i dati raccolti tra il 2023 e il 2025. L’appuntamento sarà dedicato anche al ruolo dell’avifauna nella biodiversità della Riserva e alla conoscenza delle specie presenti nel territorio silano.