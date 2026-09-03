L’estate continua a gonfie vele. L’alta pressione insiste sulla nostra Regione con temperature che si mantengono ancora al di sopra delle medie stagionali e con valori che su coste e pianure sono compresi tra i 31°C e i 33°C. Tuttavia nella giornata odierna assisteremo ad un lieve calo termico che causerà anche locale instabilità.

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Meteo Calabria, domani mattinata soleggiata e temporali pomeridiani su aree interne e Ionio

Redazione
Meteo Calabria, domani mattinata soleggiata e temporali pomeridiani su aree interne e Ionio

In particolare, nelle prime ore del pomeriggio, si avrà la formazione di nubi temporalesche nelle aree montuose di Sila, Pollino e Serre con temporali localmente di forte intensità accompagnati da grandine. Tali precipitazioni sconfineranno però verso Sud interessando le aree interne e presilane del Catanzarese con possibili temporali fin verso le coste Joniche, comprendendo anche la città di Catanzaro.

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Meteo Cosenza, nuova ondata di caldo africano in arrivo. Punte di 39° nelle aree interne

Salvatore Lia
Meteo Cosenza, nuova ondata di caldo africano in arrivo. Punte di 39° nelle aree interne

Possibili temporali interesseranno anche le aree interne del Cosentino e coste dell’alto Reggino jonico, mentre continuerà il bel tempo sui territori del Vibonese e del Crotonese. Migliorerà comunque a partire dal tardo pomeriggio.