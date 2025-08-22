La scelta arriva in un periodo straordinario per Alfa: il nuovo album “ Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato ” ha conquistato un risultato storico, ovvero la #1 contemporaneamente nella classifica italiana album, nei formati fisici e nei singoli, per 3 settimane di fila

Il cantautore Alfa , tra i giovani artisti più seguiti e amati in Italia, ha scelto la Calabria per fissare sulla pelle un momento che segna la sua carriera.

In occasione del tour che lo sta portando in giro per il Paese, l'artista genovese ha infatti deciso di tatuarsi in Calabria, affidandosi ad Alex Nevicato , tatuatore di grande esperienza e co-proprietario, insieme a Gabriele Di Cianni (in arte Gabe ), del Black Citrus Tattoo di Santa Maria del Cedro , studio ormai punto di riferimento del settore.

Il nuovo album

La scelta arriva in un periodo straordinario per Alfa: il suo nuovo album “ Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato ” ha conquistato un risultato storico, ovvero la #1 contemporaneamente nella classifica italiana album, nei formati fisici e nei singoli per 3 settimane di fila. Un traguardo che pochi artisti riescono a raggiungere e che lo consacra come una delle voci più rilevanti della nuova generazione musicale italiana.

Il tatuaggio

Il tatuaggio, realizzato in Calabria, rappresenta un dettaglio legato proprio al nuovo album: un simbolo intimo che porta con sé il significato profondo di questo progetto musicale e il ricordo di un periodo di grande riconoscimento professionale. Un segno destinato a rimanere impresso sulla pelle così come le sue canzoni restano nella memoria del pubblico. Per rendere indimenticabile questo successo, durante il suo tour Alfa ha deciso di affidarsi all'estro e alla professionalità di Alex Nevicato aggiungendo ulteriore valore al gesto, intrecciando due linguaggi artistici diversi – la musica e il tatuaggio – che condividono la capacità di raccontare emozioni e lasciare tracce indelebili.