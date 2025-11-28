Questa mattina a Luzzi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, a seguito di un sorpasso effettuato in un punto non idoneo della carreggiata.

La dinamica

Secondo le prime verifiche delle forze dell’ordine, uno dei due veicoli avrebbe tentato un sorpasso mentre sopraggiungeva l’altra auto dalla direzione opposta. L’impatto, avvenuto a velocità moderata, ha comunque causato danni significativi ai mezzi e ferite ai due conducenti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno valutato le condizioni dei feriti. Per uno dei due automobilisti è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasferito all’ospedale dell’Annunziata per accertamenti più approfonditi. L’altro conducente è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso per le cure necessarie.

Traffico temporaneamente rallentato

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto stradale è stato parzialmente chiuso, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.

I rilievi effettuati dai Carabinieri serviranno a chiarire compiutamente la dinamica e ad attribuire eventuali responsabilità. Al momento, la ricostruzione del sorpasso come causa principale appare la più probabile.