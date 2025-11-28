Collisione tra una Fiat 500 e una Lancia Y allo Scalo: una persona estratta dall’abitacolo e affidata ai sanitari

Un incidente stradale si è verificato a Montalto Uffugo Scalo, coinvolgendo una Fiat 500 e una Lancia Y. Secondo le prime ricostruzioni, la 500 stava procedendo da Rende in direzione Taverna, mentre la Lancia Y arrivava da Rosa ed era in procinto di svoltare verso Rende. La manovra avrebbe tagliato la strada alla 500, provocando l’impatto.

A seguito dello scontro, uno dei veicoli si è girato su sé stesso. Una persona è rimasta ferita ed è stata estratta dall’abitacolo con una barella rigida. La vittima, cosciente e con capacità di muovere il capo, è stata affidata ai sanitari intervenuti.