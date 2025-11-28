Il presunto esponente della ’ndrangheta è deceduto nelle scorse ore nel centro tirrenico dove viveva. Le esequie saranno celebrate domani

È morto Tommaso Gentile, indicato dagli investigatori della Dda di Catanzaro come presunto boss della ’ndrangheta. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore ad Amantea, il comune in cui risiedeva e dove, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe portato avanti attività illecite riconducibili a contesti mafiosi.

Nel corso degli anni diverse inchieste antimafia hanno colpito la struttura criminale di riferimento, tra cui l’operazione Nepetia, che aveva documentato il ruolo dell’organizzazione sul territorio. I funerali di Tommaso Gentile si terranno domani ad Amantea.