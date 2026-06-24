Il gran caldo che in questi giorni sta attanagliando gran parte dell'Italia sembra per il momento risparmiare la Calabria. In alcune località, alle 13, le temperature sono arrivate sino a 31 gradi - con la punta di Cosenza 33,9 - ma negli altri capoluoghi ed in gran parte della regione senza arrivare a quelle gradazione e in ogni caso la temperatura si è abbassata col passare delle ore.

Ciò ha evitato che si verificassero condizioni emergenziali sotto il profilo sanitario e con un numero di accessi ai pronto soccorso attestato nella norma. Tuttavia, in vista del possibile aumento della pressione assistenziale legata all'incremento della popolazione, soprattutto lungo le aree costiere, il dipartimento Salute della Regione Calabria ha diramato nei giorni scorsi una circolare indirizzata agli enti del servizio sanitario contenente specifiche misure da adottare volte al miglioramento dell'accoglienza nei dipartimenti di emergenza urgenza.

Nel frattempo, un violento acquazzone ha spazzato la costa ionica catanzarese. Un temporale si è abbattuto a Montepaone Lido causando allagamenti e disagi alla circolazione.