Si è svolto a Rende il Concorso Resilienza, appuntamento dedicato alla danza che ha visto la partecipazione di numerose scuole provenienti da diverse regioni. Tra le realtà protagoniste, la Scuola di Danza L’Étoile, diretta da Giusy Rocco, ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, distinguendosi per numero di premi assegnati e qualità delle esibizioni.

Nel dettaglio, la scuola con sede a Tortora ha conquistato il primo posto con il Gruppo Baby Moderno Supereroi. Sempre sul gradino più alto del podio si sono classificati Francesca Iorio nell’Assolo Kids, con l’assegnazione anche del Premio al Talento; Lavinia De Lorenzo nell’Assolo Juniores Moderno; Dalia Tortorella nell’Assolo Juniores Contemporaneo; Lavinia De Lorenzo e Francesca Cazzolato nel Passo a due Juniores; e Giulia Iannicelli nell’Assolo Seniores Moderno.

Secondo posto per Francesca Miranda nell’Assolo Teen Moderno, anche in questo caso con Premio al Talento, e per Ludovica Morrone nell’Assolo Juniores Classico. Nella categoria Assolo Senior Moderno ha ottenuto il secondo posto anche Giorgia Canzoniere.

Terzo posto, infine, per Alisia Favieri nell’Assolo Juniores Moderno e per Giorgia De Rosa nell’Assolo Senior Moderno, a conferma di un livello di preparazione diffuso e costante.

La partecipazione al concorso ha coinvolto allieve di diverse fasce d’età, incluse bambine di soli sei anni, confermando l’ampia attività formativa della Scuola di Danza L’Étoile e la continuità del lavoro svolto nei vari livelli di preparazione artistica.

A esprimere l’emozione per i risultati raggiunti è stata l’insegnante Giusy Rocco: «Un successo che commuove ancora di più se pensiamo che alcune delle nostre danzatrici hanno solo sei anni: così piccole, eppure già capaci di raccontare emozioni immense attraverso il corpo e l’anima. Dietro ogni passo c’è sacrificio, studio, cadute e rinascite. Oggi avete dimostrato che la resilienza non è solo il nome di un concorso, ma un valore che portate dentro. Orgoglio infinito, lacrime di gioia e applausi che resteranno nel cuore. Avanti così, stelle… il vostro cielo è appena cominciato».