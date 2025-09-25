Una serata per far sentire la propria voce. Lunedì 29 settembre alle ore 18 al cinema San Nicola si terrà l’assemblea pubblica dei tifosi già anticipata per parlare del futuro dei rossoblù alla presenza anche dei rappresentanti della società e di Alfredo Citrigno, che nei mesi scorsi aveva parlato della propria intenzione di acquistare totalmente il sodalizio silano.

«Assemblea pubblica – si legge nel manifesto – con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni cittadine, della società Cosenza Calcio e di alcuni imprenditori interessati all’acquisto del club, che incontreranno pubblicamente la tifoseria per discutere il futuro del Cosenza Calcio. Un’occasione unica per ascoltare, confrontarsi e partecipare attivamente al destino del nostro amato Cosenza! Se ci sono altre realtà interessate ad acquisire il Cosenza Calcio, questo è il momento giusto per farsi avanti e partecipare pubblicamente»