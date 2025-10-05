Terza vittoria consecutiva per il Cosenza che passa anche a Cerignola, questa volta in rimonta. Difesa in difficoltà contro Cuppone ed Emmausso. A centrocampo Kouan è il migliore di tutto, bene anche Garritano, mentre per Langella è una serata no. In attacco Mazzocchi è decisivo anche senza segnare. Così così Ricciardi e Cannavò. Il match winner è Florenzi.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6

Bella uscita su Cuppone. Poi forse rimane un po’ piantato sulla linea di porta sul gol di Emmausso. Nella ripresa sicuro in uscita ed ancora su Emmausso.

CIMINO: VOTO 5,5

Cretella non gli crea grossi problemi e l’Audace Cerignola pende più a sinistra. Le cose cambiano con Russo, che lo mette sovente in difficoltà. Finisce stremato.

DAMETTO: VOTO 5,5

Centralmente stavolta il Cosenza concede spazio. Cuppone ed Emmausso sono due cavallette che non dando punti di rifermimento, lo mandano diverse volte in difficoltà. Nella ripresa disattento su Cuppone che di testa grazia il Cosenza.

CAPORALE: VOTO 6

Tiene a galla la difesa pur soffrendo anche lui con i due attaccanti gialloblù di casa. Buone uscite palla al piede. Sfortunato in area avversaria quando per sbaglio respinge una punizione di Garritano destinata al gol.

FERRARA: VOTO 5,5

Buscè gli dà fiducia ma non vive una serata facile. I pugliesi spingono forte dalla sua parte. Rischia il rigore, poi non riesce a chiudere su Paolucci. Ed anche in avanti si vede poco.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 7,5

Brio, dinamismo, muscoli al servizio della squadra. Molto presente in fase offensiva. Prima va vicino al gol, poi si procura il calcio d’angolo e va a segnare di testa un gol importantissimo a fine primo tempo. Nella ripresa non cala mai l’intensità delle sue giocate, fa partire l’azione del raddoppio e rimane attento anche dopo il giallo.

LANGELLA: VOTO 5

Paolucci lo marca praticamente ad uomo e rimane sorpreso dal pressing del centrocampo di casa. Tocca pochissimi palloni e viene spesso anticipato. Si perde l’inserimento di Emmausso in occasione del gol. Giusto un po’ meglio nella ripresa.

GARRITANO: VOTO 6,5

I centrocampisti di casa nel primo tempo gli danno poco spazio raddoppiandolo in continuazione. La sua partita però sale di tono con il passare dei minuti. I suoi piazzati poi sono un fattora: prima fa segnare Kouan e poi è Caporale a negargli il gol.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 5,5

Parte bene ma con il passare dei minuti perde efficacia. Pare fare sempre un tocco in più quando è il momento di passare o tirare.

MAZZOCCHI: VOTO 6,5

Non è una serata facile perché è ben controllato da Martinelli. Risulta decisivo anche stasera con l’assist al bacio per Florenzi.

CANNAVO’: VOTO 5,5

Terza gara da titolare consecutiva nella posizione che predilige, a sinistra per rientrare sul destro. Ha pochi guizzi e non riesce mai a liberarsi per essere pericoloso come sa.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 7

Anche stasera il suo Cosenza non è brillantissimo ma gli basta accelerare un po’ per vincere la partita e continuare a volare vista la superiorità tecnica dei suoi uomini. Ruota praticamente 13 uomini e questa sera concede un po’ di riposo a Florenzi e D’Orazio. Sarebbe bello dargli la possibilità di allenare una rosa lunga come quella delle squadre con le quali si sta giocando la vetta della classifica.

SUBENTRATI

FLORENZI: VOTO 7

Entra e dopo pochi minuti decide la partita con un bell’inserimento nell’area di rigore pugliese. Poi gioca con intelligenze ogni palla che gli capita.

D’ORAZIO: VOTO 6

Utilissimo nell’assalto finale dell’Audace Cerignola. Chiude tutti i varchi dalla sua parte.