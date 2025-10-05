Affluenza parziale in linea con quella della precedente tornata, tutti i candidati alla carica di governatore sono già passati dai rispettivi seggi tranne Tridico che è residente a Roma

La Calabria va al voto per eleggere il nuovo consiglio regionale e le prime ore di affluenza alle urne non lasciano presagire un incubo “diserzione” così come paventato da alcuni osservatori.

Le percentuali, infatti, sembrano in linea con quelle delle elezioni regionali del 2021, anzi leggermente superiori.

Intorno alle 12, aveva votato oltre il 7,5% dei calabresi, un dato, dicevamo, in linea con quello della precedente tornata. Pressoché coincidenti anche i dati in provincia di Cosenza (7.65% contro il 7.73% del 2021).

Il presidente uscente della Regione Calabria e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto ha votato alle 11, a Cosenza, nella scuola elementare "C. Alvaro" (sezione 74), via Martorelli, ex via Lazio. Occhiuto si è recato alle urne insieme ai figli che hanno votato con lui. «Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!», ha scritto in un post sui social a commento della foto che lo ritrae con i figli.

Nel frattempo, anche diversi candidati al Consiglio – Elisa Scutellà e Riccardo Rosa tra gli altri – hanno completato le operazioni di voto, immortalando il momento per loro tanto atteso in un selfie poi consegnato ai social.

Il candidato di Democrazia sovrana popolare, Francesco Toscano, si è recato questa mattina alle 11 a votare a Gioia Tauro, alla scuola primaria “Eugenio Montale”. Il candidato del campo progressista alla presidenza della

Regione Calabria Pasquale Tridico non potrà votare poiché non ha la residenza in Calabria, ma a Roma.