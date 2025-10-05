Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di campionato valida per il torneo di serie C, girone C. I Lupi arrivano dalla vittoria in trasferta in quel di Siracusa
PHOTO
Riscaldamento del Cosenza calcio prima del match contro l'Audace Cerignola
Il Cosenza di Buscè torna in campo affrontando in Puglia l’Audace Cerignola, una squadra molto ostica, che nella scorsa stagione ha lottato quasi fino alla fine del torneo per la promozione in serie B, poi ottenuta dall’Avellino.
L’allenatore, dopo una settimana di lavoro, ha scelto questi undici che inizieranno la gara dal primo minuto:
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Russo; Todisco, Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella; Cuppone, Emmausso. In panchina: Fares, Iliev, Ntampizas, Gambale, Ligi, Ballabile, Gasbarro, Moreso, Spaltro, D’Orazio, Cocorocchio, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato. All: Maiuri
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Cannavò. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, D’Orazio, Ragone, Achour, Arioli, Florenzi, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
ARBITRO: Gianluca Renzi della sezione di Pesaro
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero:
18:51
Ci prova Cuppone
Tiro a giro di Cuppone finito alto sulla traversa, con Vettorel sulla traiettoria della palla. Un minuto dopo ancora l'attaccante pugliese insidia l'area silana.
18:40
Partita viva tra Audace Cerignola e Cosenza
Ritmi alti in avvio di match: l'Audace Cerignola cerca di fare la partita, mentre il Cosenza prova a ripartire con velocità e determinazione
18:35
L'arbitro non concede il rigore
L'arbitro Renzi non concede il rigore al Cosenza: l'Fvs non ha sortito i frutti sperati.
18:34
FVS per il Cosenza calcio
In avvio di match il Cosenza chiede un rigore per un fallo in area di rigore contro Mazzocchi