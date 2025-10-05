Il Cosenza di Buscè torna in campo affrontando in Puglia l’Audace Cerignola, una squadra molto ostica, che nella scorsa stagione ha lottato quasi fino alla fine del torneo per la promozione in serie B, poi ottenuta dall’Avellino

L’allenatore, dopo una settimana di lavoro, ha scelto questi undici che inizieranno la gara dal primo minuto:

Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio. Il gruppo è la nostra forza» | VIDEO

Antonio Alizzi
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Russo; Todisco, Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella; Cuppone, Emmausso. In panchina: Fares, Iliev, Ntampizas, Gambale, Ligi, Ballabile, Gasbarro, Moreso, Spaltro, D’Orazio, Cocorocchio, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato. All: Maiuri
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Cannavò. In panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Contiero, Dalle Mura, D’Orazio, Ragone, Achour, Arioli, Florenzi, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
ARBITRO: Gianluca Renzi della sezione di Pesaro
MARCATORI:
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero:

18:51

Ci prova Cuppone

Tiro a giro di Cuppone finito alto sulla traversa, con Vettorel sulla traiettoria della palla. Un minuto dopo ancora l'attaccante pugliese insidia l'area silana.

18:40

Partita viva tra Audace Cerignola e Cosenza

Ritmi alti in avvio di match: l'Audace Cerignola cerca di fare la partita, mentre il Cosenza prova a ripartire con velocità e determinazione

18:35

L'arbitro non concede il rigore

L'arbitro Renzi non concede il rigore al Cosenza: l'Fvs non ha sortito i frutti sperati.

18:34

FVS per il Cosenza calcio

In avvio di match il Cosenza chiede un rigore per un fallo in area di rigore contro Mazzocchi