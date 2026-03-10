Arrivato a ottobre da svincolato e finito presto sotto esame, l’attaccante rossoblù oggi sta ribaltando il giudizio: due gol nelle ultime tre gare, terzo sigillo stagionale e la fiducia piena di Buscè

Giacomo Beretta si sta prendendo il Cosenza nel momento in cui conta di più. Dopo un inserimento tutt’altro che semplice, condizionato dall’arrivo a stagione in corso e da un inevitabile periodo di adattamento, l’attaccante lombardo sta finalmente trovando continuità di rendimento e peso specifico dentro le partite. Il gol decisivo realizzato contro il Team Altamura ha confermato la sua crescita: è stato il secondo centro nelle ultime tre uscite dopo quello al Sorrento e, allo stesso tempo, il terzo sigillo stagionale in rossoblù. Una risposta concreta per chi, nei mesi scorsi, aspettava da lui un impatto diverso.

Fiducia

La sensazione è che Beretta abbia ormai capito bene cosa gli chiede Antonio Buscè. Non soltanto gol, ma lavoro sporco, presenza fisica, duelli vinti, sponde e capacità di far salire la squadra. Non a caso, alla vigilia della sfida col Potenza, il tecnico lo aveva definito “fondamentale” per il lavoro svolto al servizio del collettivo. E proprio qui sta la vera svolta del numero nove rossoblù: oggi Beretta non è più soltanto un attaccante che prova a ritrovare se stesso, ma una pedina utile a dare equilibrio e profondità a un Cosenza che sta correndo forte e che ha consolidato il terzo posto grazie anche al suo ultimo gol pesantissimo.

Futuro da scrivere

Adesso viene il bello. Perché se Emmausso, Florenzi e gli altri interpreti offensivi stanno garantendo qualità e imprevedibilità, la crescita di Beretta può diventare l’arma in più nella volata finale. Il difficile, per lui, è stato aspettare il proprio momento senza uscire dal binario. Ora quel momento sembra arrivato davvero. E il Cosenza, che nelle ultime settimane ha trovato solidità, risultati e convinzione, può godersi anche la rinascita del suo centravanti.Senza dimenticare che, un Beretta così, può essere utile anche in futuro, visto che a giugno scadrà il suo contratto.