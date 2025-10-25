Alla vigilia della gara contro il Potenza, valevole per l’11ª giornata del campionato di Serie C, mister Antonio Buscè ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento del suo Cosenza, reduce da due pareggi consecutivi ma autore di prestazioni convincenti.

«Io parto sempre da un punto fermo: l’equilibrio» – ha esordito l’allenatore rossoblù – «chi conosce il calcio sa che in una partita possono succedere tante cose. Finora abbiamo fatto un buon cammino, per quelle che sono le nostre possibilità, e siamo consapevoli di ciò che può accadere durante una gara».

Buscè ha poi elogiato l’atteggiamento dei suoi giocatori: «Questa squadra ha dimostrato di poter tenere testa a tutte, perché sotto l’aspetto delle prestazioni non ha mai sfigurato. I ragazzi cercano sempre di fare bene, di portare a casa un risultato positivo. A volte ci siamo riusciti, altre, come nelle ultime due partite con Atalanta e Sorrento, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo».

Il tecnico sottolinea infine la necessità di mantenere la stessa mentalità: «Abbiamo avuto diverse occasioni anche quando non era la nostra giornata migliore. L’importante è continuare su questa strada, con equilibrio e consapevolezza».