«Primo tempo siamo stati sporchi. Tanta frenesia. C’è stata quella voglia di dimostrare anche perché eravamo in casa. E’ stato importante l’intervallo. Siamo rientrati decisi e sono arrivate nel secondo tempo tante azioni che hanno chiuso la partita. Ma comunque anche nel primo tempo se c’era una squadra che doveva essere in vantaggio eravamo noi. Loro hanno tirato solo sul 4-0. Ed anche lì dopo il gol siamo stati concentrati perché basta poco se non c’è la concentrazione e la partita si può aprire. Siamo stati bravi perché a volte in queste gare ti puoi trovare sotto facilmente. Il secondo tempo si sono liberati. Ho solo detto di avere tanto autostima, non ho detto nulla di particolare. Bisogna saper reagire agli episodi che potrebbero essere negativi. Bastava solo la scintilla perché comunque stavamo facendo la gara. Poi una volta in vantaggio viene fuori tutta la qualità di questa squadra. Ad esempio al primo gol abbiamo fatto una grande uscita. Devo ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo. E’ importante saper reagire alle difficoltà ed è importante divertirsi. Quello è fondamentale. Sono tutti intelligenti da capire quanto vale ogni partita. Io ho degli uomini nello spogliatoio. Gi errori ci stanno ma l’importante è capirlo. Stiamo crescendo. Dobbiamo sistemare il campo erboso per far sì che questa quadra migliori. La stanchezza c’è, ma in questa fase di campionato, sono importanti le tre gare per chi è indietro nella preparazione come Ricciardi, Cannavò, lo stesso Langella. Qualche nuovo arrivo ci darebbe una mano. In qualche ruolo siamo deficitari. Dobbiamo evitare di diventare presuntuosi, rimanere umili e fare tutto per il meglio. Da domani mentalizziamoci sul Siracusa».