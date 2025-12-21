Il calciatore ex Rende, che nell’ultimo turno ha affrontato i Lupi al “Marulla” con la Cavese, piace molto ad Antonio Buscè per la sua fisicità e duttilità

Il Cosenza punta Theophilus Awua dalla Cavese. È il centrocampista in forza ai campani il terzo obiettivo del ds Domenico Roma per rinforzare la compagine rossoblù nel mercato di gennaio. Per il nigeriano si tratterebbe di un ritorno in Calabria dopo l’esperienza, sempre in Serie C, con il Rende nella stagione 2018/’19.

Classe 1998, 27 anni, Awua è un profilo che ha raccolto diversi consensi negli ultimi anni soprattutto per la sua fisicità. Non solo, perché la sua abilità come incontrista ne farebbe il doppio perfetto di Christian Kouan, che sta sì disputando una grande stagione ma finora ha rifiatato soltanto per il 4% dei minuti giocati in tutto l’arco del campionato. Non il massimo per un giocatore che spende tantissimo, dato il suo impiego in mezzo al campo per rompere il gioco avversario e, spesso, riversarsi in zona gol.

Per il calciomercato del Cosenza, dunque, è proprio Awua il nome nuovo che si aggiunge a quelli di Ciotti ed Emmausso, per i quali le trattative sono serrate. Ma dovrebbero essere cinque, alla fine, gli acquisti che Buscè vorrebbe per continuare al meglio il proprio percorso sulla panchina del “Marulla”. Un percorso che potrebbe avere un’ulteriore e possente freccia all’arco del tecnico.