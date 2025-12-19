Le parole pronunciate in conferenza stampa ieri da mister Antonio Buscè hanno fatto presagire che il Cosenza si stesse già muovendo in vista del calciomercato di gennaio. In effetti pare che questa volta sia proprio così.

Le mosse del Cosenza sul mercato

Le intenzioni sarebbero quelle di rinforzare la squadra già per i primissimi giorni di calciomercato in modo che i nuovi acquisti possano essere a disposizione per la gara contro il Monopoli del prossimo 5 gennaio. Un cambiamento netto in confronto al passato quando Guarascio ha abituato la piazza ad acquisti last minute. Il Cosenza sul mercato sarebbe alla ricerca di due esterni di fascia destra, un difensore centrale, un centrocampista ed un attaccante.

Ciotti ed Emmausso

Due di queste caselle, quella di un esterno destro e quella di attaccante, potrebbero essere ricoperte presto da due profili che il Cosenza ha già individuato: Pietro Ciotti (‘97) del Trapani e Michele Emmausso (‘97) dell’Audace Cerignola. Il primo è un esterno che Buscè conosce molto bene visto che lo ha allenato nell’anno alla Vibonese facendolo rendere come non mai in carriera visto gli 11 gol e 2 assist. Le difficoltà societarie dei siciliani, potrebbero favorire la realizzazione in tempi brevissimi dell’affare. Il nome di Ciotti era già circolato nei giorni scorsi ma ora trova assoluta conferma. La novità che arriva direttamente da Cerignola, è invece il fortissimo interesse del Cosenza per Michele Emmausso. L’attaccante quest’anno ha segnato 8 gol in 18 presenze complessive con i pugliesi ed è certamente un calciatore importante per la categoria, visti gli anni in doppia cifra a Foggia e Messina. I lupi sarebbero pronti a chiudere immediatamente l’affare per mettere a disposizione di Buscè l’attaccante già alla ripresa degli allenamenti dopo Natale.

Fiducia in Vettorel

Sembrano invece tramontate le possibilità di vedere un nuovo portiere titolare in rossoblù. Il Cosenza ha deciso di continuare a puntare su Vettorel con il quale, molto probabilmente, si parlerà anche di rinnovo di contratto nel prossimo periodo. Di fianco al classe 2000 ci sarà Pompei e, al limite, potrebbe arrivare un altro giovanissimo per completare la rosa. Ma la titolarità nel ruolo rimarrà al calciatore veneto.