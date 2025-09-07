Alessandro Caporale ha detto la sua dopo lo 0-0 di Crotone: «Sappiamo quanto la piazza tenga a queste partite e ci fa piacere aver percepito il loro calore »

Il difensore del Cosenza Alessandro Caporale ha commentato il pari a reti bianche contro il Crotone. Soddisfatto della prova della squadra, ha sottolineato la difficoltà della gara e l’importanza del sostegno del pubblico rossoblù.

Le parole di Caporale

«Sì, volevamo sicuramente di più, perché quando giochi un derby non puoi accontentarti del pareggio. Però diciamo che prendiamo il positivo: non abbiamo concesso gol, mentre nelle scorse partite ci era capitato. Lavoriamo in settimana e dobbiamo pensare a farlo sempre.

Abbiamo preparato bene la gara, provando in allenamento la difesa a quattro, che non avevamo mai utilizzato nemmeno l’anno scorso. Penso che la squadra abbia risposto bene, perché non era semplice giocare qui: questo è un campo difficile.

Siamo soddisfatti, anche perché era la prima volta che ci trovavamo a interpretare questa disposizione tattica in una partita così importante.

Un ringraziamento va anche ai nostri tifosi, che ci hanno seguito con una spinta enorme in 700. Per noi significa tanto: a Cosenza sappiamo quanto la piazza tenga a queste partite e ci fa piacere aver percepito il loro calore. Capiamo il momento e la delusione ma avremmo sempre bisogno di loro».