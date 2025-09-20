Antonio Buscè schiera il 4-3-3 posizionanado Ricciardi e Florenzi ai lati di Mazzocchi. A centrocampo ci sono Kouan, Langella e Garritano che ha scontato la squalifica
Quinta giornata di campionato di Serie C con i rossoblù di Antonio Buscè in campo al Pinto di Caserta dopo aver fatto un sol boccone della capolista Catania. I Lupi scendono in campo con il 4-3-3. Ricciardi e Florenzi giocano ai lati di Mazzocchi. A centrocampo ci sono Kouan, Langella e Garritano che ha scontato la squalifica. Di seguito il tabellino:
CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Rocchi, Bacchetti, Liotti; Toscano, Pezzella, Proia; Kallon, Vano, Bentivegna. A disp.: Merolla, Vilardi, Falasca, kontek, Lllano, Heinz, Leone, Galletta, Di Tommaso, Arzillo, Capasso, Casarotto. All.: Coppitelli
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D'Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Mazzocchi, Florenzi. A disp.: Pompei, Barone, Dalle mura, Cannavò, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Novello. All.: Buscè
ARBITRO: Ursini di Pescara
MARCATORI: –
NOTE: Spettatori circa 4mila con rappresentenza ospite. Espulsi: -. Ammoniti: -. Angoli: –. Recupero: -