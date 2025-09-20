Il Cosenza gioca un’ottima partita anche al “Pinto”, ma non va oltre l’1-1 contro i padroni di casa della Casertana nella 5^ giornata di campionato. Difesa poco impegnata con Cimino e D’Orazio che disputano un match molto positivo. A centrocampo esame superato per tutti con Garritano sugli scudi che segna il gol del pareggio. In avanti non demeritano i tre uomini scelti da Buscè.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 5,5

Il gol subìto è sempre al limite tra errore e fatalità. Non riesce a salvare una parabola maledetta e beffarda anche per il movimento di Bentivegna. Non deve poi compiere poi grossi interventi.

CIMINO: VOTO 6,5

Vince il duello con Bentivegna, si fa trovare sempre pronto ad accompagnare l’azione e dà supporto a Ricciardi.

DAMETTO: VOTO 5,5

Gioca difensivamente una gara ordinata ma ha il demerito di rinviare in malo modo la palla dalla quale nasce il gol di Kallon. Da un giocatore con la sua esperienza ci si aspetta di meglio in quell’occasione.

CAPORALE: VOTO 6

Duello tutto muscoli con Vano. Buone uscite palla al piede. Si fa vedere anche in avanti. Peccato che anche lui sul gol non riesca a prevedere la parabola di Kallon

D’ORAZIO: VOTO 7

Kallon è di altra categoria. Lui ci mette un po’ a capirlo ma con il passare dei minuti riesce a trovare le contromisure e nella ripresa è in costante proiezione offensiva. Confeziona l’assist per il pareggio.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

Prova generosa e tatticamente valida. Non perde la bussola, presente anche sulla trequarti casertana. Ci mette grande fisico. Buona catena con Cimino e Ricciardi.

LANGELLA: VOTO 6,5

Dare la palla a lui è sempre una buona idea. Sventagliate sempre precise. Dà sostanza e qualità al reparto non calando di intensità.

GARRITANO: VOTO 7

Primo tempo così così, rischia anche il rosso per una sbracciata. Nella ripresa prende per mano il Cosenza. Occasione sventata da De Lucia, gol di grande astuzia e, all’ultimo, assist al bacio per Cannavò. E’ il migliore dei lupi.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 6

Quando viene innescato ha una marcia in più ma ha sul piede la chance del vantaggio e non si capisce perché anziché tirare rimetta la palla al centro. Nella ripresa ci prova fino alla fine ed è De Lucia a negargli il gol.

MAZZOCCHI: VOTO 6,5

Tiene impegnati i due centrali della Casertana e ci vuole una grande parata di De Lucia per fermare un suo gran tiro. Movimenti sempre utili alla squadra.

FLORENZI: VOTO 6,5

Crea costantemente superiorità numerica. Si vede che è on fire e la squadra lo cerca sempre nelle sue azioni offensive.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Peccato, in questo caso, che il calcio non sia la boxe, perché ai punti avrebbe stravinto la partita. Solo un De Lucia in giornata di grazia gli nega la seconda vittoria di fila. Schiera una squadra ordinata che ormai inizia ad acquisire concetti importanti.

SUBENTRATI

CANNAVO’: SV

Va vicinissimo al gol vittoria con forse l’unica palla che tocca