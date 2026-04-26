Paolo Dametto non ha recuperato dal suo problema all’inguine accusato domenica scorsa contro il Trapani e non è stato convocato da mister Antonio Buscè per la partita di oggi a Cava de’ Tirreni. E’ questa la notizia principale che si evince dall’elenco dei convocati rossoblù diramato questa mattina. Nella lista c’è di nuovo capitan D’Orazio, dopo l’esilio di una settimana fa.

La probabile formazione

Nel 4-3-3 di Buscè, davanti a Pompei, agirà Ciotti nel ruolo di terzino destro, mentre al centro della difesa, insieme a Moretti, dovrebbe esserci Caporale. A sinistra Ferrara appare il favorito per giocare la sua seconda gara di fila da titolare. A centrocampo, come sempre, chiavi in mano a Langella. Ai suoi lati Palmieri è certo di una maglia. Per l’altra ballottaggio aperto tra Contiliano ed il redivivo Ba. Più indietro appare Garritano. In attacco infine è bagarre con 8 uomini per 3 posti. Florenzi appare quello più sicuro di esserci a sinistra. A destra uno tra Baez, Emmausso e Cannavò. Nel ruolo di punta centrale, potrebbe esserci almeno un’ora di rodaggio in vista playoff per Simone Mazzocchi, pienamente recuperato. Pronta la staffetta con Beretta.

I convocati del Cosenza

Questo l’elenco dei 23 convocati rossoblù per oggi:

Achour Sofiane

Ba Racine

Baez Jaime

Beretta Giacomo

Cannavò Kevin

Caporale Alessandro

Ciotti Pietro

Contiero Edoardo

Contiliano Nicolò

D’Orazio Tommaso

Emmausso Michele

Ferrara Antonio

Florenzi Aldo

Garritano Luca

Langella Christian

Mazzocchi Simone

Moretti Andrea

Palmieri Riccardo

Perlingieri Mario

Pintus Nicola

Pompei Thomas

Vannucchi Tommaso

Vettorel Thomas