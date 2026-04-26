Oggi pomeriggio al “Simonetta Lamberti” i rossoblù scenderanno in campo alle 18,00 per la 38^ ed ultima giornata di campionato
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Paolo Dametto non ha recuperato dal suo problema all’inguine accusato domenica scorsa contro il Trapani e non è stato convocato da mister Antonio Buscè per la partita di oggi a Cava de’ Tirreni. E’ questa la notizia principale che si evince dall’elenco dei convocati rossoblù diramato questa mattina. Nella lista c’è di nuovo capitan D’Orazio, dopo l’esilio di una settimana fa.
La probabile formazione
Nel 4-3-3 di Buscè, davanti a Pompei, agirà Ciotti nel ruolo di terzino destro, mentre al centro della difesa, insieme a Moretti, dovrebbe esserci Caporale. A sinistra Ferrara appare il favorito per giocare la sua seconda gara di fila da titolare. A centrocampo, come sempre, chiavi in mano a Langella. Ai suoi lati Palmieri è certo di una maglia. Per l’altra ballottaggio aperto tra Contiliano ed il redivivo Ba. Più indietro appare Garritano. In attacco infine è bagarre con 8 uomini per 3 posti. Florenzi appare quello più sicuro di esserci a sinistra. A destra uno tra Baez, Emmausso e Cannavò. Nel ruolo di punta centrale, potrebbe esserci almeno un’ora di rodaggio in vista playoff per Simone Mazzocchi, pienamente recuperato. Pronta la staffetta con Beretta.
I convocati del Cosenza
Questo l’elenco dei 23 convocati rossoblù per oggi:
Achour Sofiane
Ba Racine
Baez Jaime
Beretta Giacomo
Cannavò Kevin
Caporale Alessandro
Ciotti Pietro
Contiero Edoardo
Contiliano Nicolò
D’Orazio Tommaso
Emmausso Michele
Ferrara Antonio
Florenzi Aldo
Garritano Luca
Langella Christian
Mazzocchi Simone
Moretti Andrea
Palmieri Riccardo
Perlingieri Mario
Pintus Nicola
Pompei Thomas
Vannucchi Tommaso
Vettorel Thomas