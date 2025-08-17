L'allenatore del Monopoli: «Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare. Sarà fondamentale l'approccio alla gara»
Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagionale in Coppa Italia della sua squadra che oggi pomeriggio ospiterà il Cosenza.
Le parole di Colombo su Monopoli-Cosenza
«A livello emotivo le gare ufficiali ti danno qualcosa di diverso, domani sarà un banco di prova generale per vedere a che punto siamo sul piano della condizione atletica. Nella partita ci saranno tante partite, ci sarà la necessità di attingere dalla panchina che sarà una risorsa importante per dare continuità alla prestazione. Inevitabilmente non possiamo essere al 90%, però abbiamo lavorato duro, da domani si comincia a fare sul serio. Teniamo a tutte le competizioni, il Cosenza è una neo-retrocessa con giocatori di grande potenziale anche se il clima non sarà dei migliori. L'approccio alla gara deve essere consapevole delle difficoltà che andremo ad incontrare».