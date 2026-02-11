Nuovi sviluppi nel contenzioso tra il Comune di Cosenza e il Cosenza Calcio. Il Settore Tributi e Riscossione dell’ente ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti della vicenda, dopo le notizie di stampa ritenute «frammentarie e parziali».

Secondo quanto precisato dall’amministrazione di Cosenza, l’atto oggetto dell’attenzione mediatica rappresenterebbe una puntuale ottemperanza di sentenze passate in giudicato. «Si eseguono e non si commentano», sottolinea il Settore competente, evidenziando però che lo stesso provvedimento si inserisce in un contenzioso più ampio che vede il Cosenza Calcio resistente in altri procedimenti ancora pendenti.

Nel dettaglio, il Settore Tributi ha richiesto la rettifica dell’ingiunzione originaria emessa, in nome e per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dall’agente della riscossione Municipia S.p.a. L’importo iniziale di 355.276,60 euro è stato rideterminato in 223.164,50 euro, somma che – secondo quanto precisato – risulterebbe effettivamente dovuta in esecuzione delle sentenze definitive.

La sospensione concessa dal collegio giudicante, spiegano dagli uffici, non entrerebbe nel merito della rettifica già operata, ma rinvierebbe la decisione sulla correttezza dell’importo calcolato dall’agente della riscossione in ottemperanza alla sentenza.

Il Settore competente, in accordo con l’agente della riscossione, sta valutando l’attivazione di ulteriori strumenti processuali per ottenere una decisione di merito in tempi più rapidi rispetto a quanto disposto in sede di sospensiva, che fissa l’udienza a giugno 2026. Una tempistica che – si legge nella nota – sarebbe legata esclusivamente alle motivazioni accolte dal collegio giudicante, riferite alla grave situazione patrimoniale rappresentata nel ricorso dalla società calcistica.