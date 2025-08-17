Esordirà oggi alle ore 18,00 a Monopoli il Cosenza targato Antonio Buscè . Il tecnico campano lo ha ribadito anche in conferenza stampa: oggi ci sarà la possibilità per tanti giovani del vivaio rossoblù. In effetti, o dal 1° minuto oa gara in corso, potrebbero essere in diversi ad esordire oggi pomeriggio allo stadio “Veneziani”.

La probabile formazione del Cosenza