Il Cosenza giocherà oggi alle 18,00 a Monopoli per il 1° turno di Coppa Italia. Ma la rosa è completata da tanti giovanissimi
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Esordirà oggi alle ore 18,00 a Monopoli il Cosenza targato Antonio Buscè . Il tecnico campano lo ha ribadito anche in conferenza stampa: oggi ci sarà la possibilità per tanti giovani del vivaio rossoblù. In effetti, o dal 1° minuto oa gara in corso, potrebbero essere in diversi ad esordire oggi pomeriggio allo stadio “Veneziani”.
La probabile formazione del Cosenza
Buscè per tutto il ritiro ha lavorato sul 3-5-2, modulo con il quale il Cosenza scenderà in campo a Monopoli . Davanti a Vettorel , ci dovrebbero essere Cimino, Caporale e D'Orazio in difesa, visto gli uomini contati. A centrocampo a Garritano andranno i compiti di regia, in considerazione delle assenze e della carenza nel ruolo. Ai suoi lati Florenzi e Kourfalidis preferito su Kouan non al meglio. Sulle fasce a sinistra l'esordio del giovanissimo Barone , uno dei giovani che si è messo più in luce. Dall'altra parte, alla fine, potrebbe spuntarla Arioli . In attacco Rizzo Pinna su supporto di Mazzocchi. Partono dalla panchina gli ultimi arrivati Achour e Cannavò.