Jaime Baez non ci sarà nemmeno oggi. L’attaccante uruguaiano sta ancora recuperando dal problema muscolare che lo ha colpito durante la gara contro il Siracusa. Assente anche Perlingieri. L’attaccante di proprietà del Benevento ha giocato uno spezzone contro il Giugliano prima di farsi male. Buone notizie invece in difesa dove rientra anche Dametto dalla squalifica. Reparto al completo e con tanti uomini che possono giocare dall’inizio o a partita in corso.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda i probabili primi undici che scenderanno in campo oggi, nel 4-3-3 del Cosenza ci sarà ancora Pompei in porta. A destra confermato Cannavò. La sua duttilità è un’arma importante per Buscè che può tranquillamente spostarlo in tanti ruoli anche a gara in corsa. In mezzo al campo Moretti e Dametto, mentre a sinistra agirà Caporale. In mezzo al campo Garritano dovrebbe ritrovare una maglia insieme a Langella e Palmieri. In attacco invece scalpita Emmausso. L’ex Audace Cerignola è in ballottaggio con Florenzi e Ciotti: due di loro saranno titolari. Al centro dell’attacco invece è testa a testa tra Beretta ed Achour. Il primo resta favorito, nonostante i numeri nettamente migliori del secondo.