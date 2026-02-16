Un altro gol per Sofiane Achour. Le prodezze del serpente d’area di rigore franco algerino stanno diventando una dolce abitudine per il Cosenza. Quello segnato contro l’Audace Cerignola è infatti il suo quinto gol in stagione. Numeri importanti se si raffrontano con i minuti giocati.

Il “bonus” Achour

Finora l’ex Cagliari ha giocato 20 partite nel campionato di Serie C. Ma il minutaggio resta comunque basso visti i soli 523 minuti che Buscè gli ha concesso finora, poco più di 5 partite per intero. La media per Achour è di 26 minuti a partita. Nonostante ciò, l’attaccante, oltre ai 5 gol (contro Atalanta U23, Casarano, Picerno, Casertana e Audace Cerignola), ha messo a referto anche due assist. Ciò vuol dire che tramite le giocate di Achour, vice capocannoniere della squadra dietro Mazzocchi con 6, arriva un bonus per il Cosenza (gol o assist), ogni 75 minuti giocati. Una media importantissima per uno dei giovani più interessanti, è un classe 2005, di tutto il campionato di Serie C.