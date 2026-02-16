Il calciatore franco algerino si è issato a 5 gol in campionato grazie a quello segnato sabato contro l’Audace Cerignola. I suoi sono numeri importanti

Un altro gol per Sofiane Achour. Le prodezze del serpente d’area di rigore franco algerino stanno diventando una dolce abitudine per il Cosenza. Quello segnato contro l’Audace Cerignola è infatti il suo quinto gol in stagione. Numeri importanti se si raffrontano con i minuti giocati.

Il “bonus” Achour

Finora l’ex Cagliari ha giocato 20 partite nel campionato di Serie C. Ma il minutaggio resta comunque basso visti i soli 523 minuti che Buscè gli ha concesso finora, poco più di 5 partite per intero. La media per Achour è di 26 minuti a partita. Nonostante ciò, l’attaccante, oltre ai 5 gol (contro Atalanta U23, Casarano, Picerno, Casertana e Audace Cerignola), ha messo a referto anche due assist. Ciò vuol dire che tramite le giocate di Achour, vice capocannoniere della squadra dietro Mazzocchi con 6, arriva un bonus per il Cosenza (gol o assist), ogni 75 minuti giocati. Una media importantissima per uno dei giovani più interessanti, è un classe 2005, di tutto il campionato di Serie C.