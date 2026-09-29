Ieri mattina sono iniziati i lavori all’impianto di via degli Stadi. Dalle prime foto si denota come si stia già intervenendo alle spalle della porta che dà sullo storico settore del tifo

Ieri mattina hanno preso ufficialmente il via i lavori di riqualificazione dello stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Rispettato quindi il programma che era emerso nel corso della riunione tecnica tenutasi la scorsa settimana a Palazzo dei Bruzi. Proprio in quell’occasione era stato indicato lunedì 28 settembre come il giorno nel quale sarebbe iniziata la cantierizzazione del Marulla. Un passaggio che adesso è diventato realtà e che segna l’avvio concreto di un intervento atteso da tempo.

Proprio la cantierizzazione è l’argomento più diffuso in seno al popolo dei Lupi, che aspetta ormai da anni una svolta societaria che tarda ad arrivare. Il nuovo materiale raccolto da Cosenza Channel, proposto in apertura di articolo, testimonia già un piccolo avanzamento: la delimitazione del cantiere relativo all’intervento nella Curva Sud Bergamini. Alle spalle della porta, dove nel 1989 Claudio Lombardo contro l’Udinese centrò il palo che negò la Serie A ai rossoblù, sono comparse le barriere che segnano la zona off-limits.