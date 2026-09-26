La macabra scoperta è stata fatta da alcuni motociclisti in località Marzano, in una zona impervia sopra lo svincolo autostradale. Il corpo è di Maria Santandrea

Potrebbe esserci una svolta tragica nelle ricerche di Maria Santandrea, la donna di 78 anni residente a Frascineto della quale non si avevano più notizie dalla fine di agosto. Nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, sono stati infatti rinvenuti resti umani in una zona particolarmente impervia del territorio di Morano Calabro, nei pressi dello svincolo autostradale. Lo riporta un lancio dell’Ansa.

Il ritrovamento è avvenuto in località Marzano, nell'area soprastante lo svincolo dell'autostrada. A individuare alcuni effetti personali, tra cui un marsupio, sarebbero stati alcuni motociclisti di Castrovillari impegnati in un'escursione.

Sul posto sono intervenuti agenti di Polizia che, salendo più in alto, hanno trovato resti umani. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il magistrato di turno. Sulle cause della morte sarà l'autopsia a dover dare una risposta. La donna, conosciuta in zona come una grande camminatrice, si era recata a Castrovillari per fare la spesa e da allora se ne erano perse le tracce.

La scomparsa di Maria Santandrea

Maria Santandrea era stata vista per l'ultima volta nella zona di Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. La donna, secondo quanto era stato comunicato nelle fasi iniziali delle ricerche, si era recata a Castrovillari per fare la spesa senza poi fare ritorno nella propria abitazione.

La sua mancata presenza aveva fatto scattare l'allarme e dato avvio a una vasta attività di ricerca sul territorio. Alle operazioni avevano partecipato diverse componenti del sistema di soccorso, tra cui Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Protezione Civile. Le ricerche si erano concentrate anche nelle aree più difficili da raggiungere, considerata la conformazione del territorio circostante.