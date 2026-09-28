Dalle carte al cantiere. Questa mattina hanno preso ufficialmente il via i lavori di riqualificazione dello stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Le immagini raccolte da Cosenza Channel documentano l’inizio delle operazioni all’interno dell’impianto, rispettando quindi il programma che era emerso nel corso della riunione tecnica tenutasi la scorsa settimana a Palazzo dei Bruzi. Proprio in quell’occasione era stato indicato lunedì 28 settembre come il giorno nel quale sarebbe iniziata la cantierizzazione del Marulla. Un passaggio che adesso è diventato realtà e che segna l’avvio concreto di un intervento atteso da tempo.

Marulla, partiti i lavori

Quella di oggi rappresenta quindi una giornata importante nell’iter di riqualificazione dello stadio. Dopo progettazioni, procedure amministrative, aggiudicazioni e approvazione del progetto esecutivo, le imprese possono finalmente iniziare ad operare materialmente nell’impianto. L’intervento dispone complessivamente di 7 milioni di euro, finanziati nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027, ed è destinato a cambiare in maniera significativa diversi settori del San Vito-Gigi Marulla.

Ad eseguire materialmente i lavori sarà l’ATI costituita da CETA S.p.A., in qualità di mandataria, e dall’Impresa LL.PP. Nervoso Ing. Oscar, mandante. Si tratta del raggruppamento che si era aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. La progettazione esecutiva è stata invece curata dal raggruppamento formato da HYpro Srl, mandataria, insieme a M&P Studio Srl e Technion Srl.

Chi seguirà il cantiere

Definita anche la struttura tecnica che accompagnerà l’esecuzione dell’intervento. La Direzione e contabilità dei lavori è stata affidata al raggruppamento guidato da Bolina Ingegneria, insieme a Cervarolo Ingegneria, Artuso Architetti Associati e Studio SdiA Paolo Pettene e Partners. L’importo dei lavori indicato nell’ambito dell’incarico di Direzione Lavori è pari a 5.057.229,57 euro, cifra che rientra nel finanziamento complessivo da 7 milioni destinato alla riqualificazione dell’impianto. Responsabile unico del progetto è invece l’ingegnere Salvatore Modesto, dirigente del Settore 7 del Comune di Cosenza. Una macchina tecnica e organizzativa che da oggi entra quindi nella sua fase più importante: quella della realizzazione vera e propria.

Curva Nord, Curva Sud e Tribuna B verso la chiusura

Parallelamente all’avvio dei lavori bisognerà ora comprendere come cambierà la fruibilità del Marulla nei prossimi mesi. Come anticipato da Cosenza Channel dopo il tavolo tecnico della scorsa settimana, Curva Sud, Curva Nord e Tribuna B dovrebbero essere interdette durante questa fase del cantiere, mentre dovrebbe rimanere utilizzabile soltanto la Tribuna A. Alla riunione in Comune avevano partecipato rappresentanti dell’impresa, progettisti, Direzione Lavori, supporto al Rup e anche il Cosenza Calcio, presente proprio per coordinare le esigenze del cantiere con quelle sportive della società. L’idea sulla quale si sta lavorando è infatti quella di permettere, qualora ne ricorrano tutte le condizioni di sicurezza, la prosecuzione dell’attività sportiva all’interno dell’impianto anche con il cantiere aperto.

Il Cosenza e l’ipotesi del ritorno al Marulla

L’apertura del cantiere non significa dunque necessariamente che il Cosenza debba rimanere lontano dal proprio stadio fino alla conclusione dell’intero intervento. Al contrario, proprio durante la riunione tecnica è stata affrontata la possibilità di far convivere lavori e partite, utilizzando la Tribuna A come unico settore aperto al pubblico. Non esiste però ancora una data certa per il ritorno dei rossoblù a via degli Stadi.

Resta soprattutto il problema del settore ospiti. Con la contemporanea indisponibilità di Curva Nord, Curva Sud e Tribuna B, infatti, non ci sarebbe al momento un'area da destinare ai sostenitori delle squadre avversarie. Tra le ipotesi emerse ci sarebbe anche quella di richiedere temporaneamente una deroga all'obbligo di ospitare la tifoseria avversaria, permettendo così di disputare le partite con la sola Tribuna A fruibile. Un'eventualità che dovrà però essere valutata e autorizzata dagli organismi competenti in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Come cambierà il San Vito-Gigi Marulla

Il progetto prevede una successione di interventi articolata in diverse macrofasi. Una prima parte interesserà le fondazioni e la realizzazione della nuova Curva Sud. Successivamente si procederà al completamento dello stesso settore e alla realizzazione del nuovo spazio destinato agli ospiti in Tribuna B. Un’altra fase riguarderà invece la Curva Nord e le relative vie di fuga, prima delle opere conclusive dedicate alle sistemazioni esterne e allo smobilizzo del cantiere.

Nel complesso il restyling comprende interventi sulle strutture dello stadio, l’eliminazione delle barriere architettoniche, lavori sulle vie di esodo e sulla prevenzione incendi e il potenziamento degli impianti elettrici, di illuminazione e di videosorveglianza. Tutto questo, fino a ieri, apparteneva ancora principalmente a progetti, atti e programmi. Da oggi, invece, il Marulla è concretamente un cantiere. Le prime operazioni sono partite e adesso, insieme all’avanzamento dei lavori, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sull’altro grande interrogativo dei tifosi rossoblù: quando il Cosenza potrà finalmente tornare a casa?