Il Cosenza ha bisogno di registrare al più presto la difesa e di ritrovare l’inviolabilità della porta di Vettorel

Il Cosenza ha iniziato a preparare la partita di domenica prossima al ’’San Vito – Marulla’’ contro il Potenza. La gara sarà valida per l’11^ giornata del campionato di Serie C. Il focus di mister Buscè è senza dubbio indirizzato verso la difesa.

Compattezza difensiva mancante

Il Cosenza ha sempre subito gol nelle ultime 3 partite giocate: contro Audace Cerignola, Atalanta U23 e Sorrento. Più in generale, in stagione, su 11 gare disputate compresa la Coppa Italia, i lupi hanno permesso a Vettorel di chiudere da imbattuto solo in due occasioni: nel derby contro il Crotone della 3^ giornata e nella trasferta di Siracusa della 7^. Quella del Cosenza è la 9^ difesa del campionato con 12 reti prese. Registrare il reparto arretrato già contro il Potenza, sarebbe il miglior modo per ritrovare anche il feeling perduto con la vittoria.