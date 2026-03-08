Non ci sarà Garritano per un problema al polpaccio. Per il resto gli assenti sono soltanto i lungodegenti Cimino, Arioli, Mazzocchi e Kourfalidis. Per il resto, in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Team Altamura, si va verso la conferma totale, o quasi, della squadra che ha battuto il Potenza ed il Sorrento nelle ultime due giornate.

La probabile formazione del Cosenza

Davanti a Pompei, ormai titolare della porta, ci sarà molto probabilmente il rientro dal 1’ di Cannavò a destra. Mentre sembrano intoccabili Moretta-Dametto in mezzo e Caporale a sinistra. In mezzo al campo ancora una maglia per Langella e Palmieri. Per la terza postazione, out come detto Garritano, Ba non convince, resta il ballottaggio aperto tra Ciotti, che si sposterebbe in un ruolo non suo ma che ha già fatto in altre occasioni quest’anno, e Contiliano. Attacco confermatissimo: Florenzi, Beretta ed Emmausso sono on fire.

I convocati del Cosenza

Ecco l’elenco dei 22 convocati del Cosenza

Portieri: Pompei, Vannucchi, Vettorel

Difensori: Cannavò, Caporale, Dametto, D’Orazio, Ferrara, Moretti, Pintus

Centrocampisti: Ba, Ciotti, Contiero, Contiliano, Langella, Palmieri

Attaccanti: Achour, Baez, Beretta, Emmausso, Florenzi, Perlingieri