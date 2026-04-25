Allarme in difesa per il Cosenza. Le condizioni di Paolo Dametto preoccupano Buscè in vista della gara di dopodomani in casa della Cavese, nell’ultima giornata di campionato. Il calciatore sardo è uscito contro il Trapani a fine primo tempo per un problema all’inguine. Da quel che trapela avrebbe svolto lavoro a parte e terapie.

Le alternative

Premesso che, considerando l’importanza della partita si farà di tutto per recuperare il classe 1993, mister Buscè non vuole farsi trovare impreparato. Le alternative all’ex Torres sono due. La prima è quella con la quale il Cosenza ha già giocato domenica scorsa. Ovvero l’inserimento di Antonio Ferrara a sinistra con l’accentramento di Caporale. L’altra opzione sarebbe quella dell’inserimento di Nicola Pintus. Il classe 2005 in prestito dal Cagliari ha finora trovato pochissimo spazio in rossoblù. Ha giocato da titolare nel 3-0 all’Audace Cerignola a metà febbraio e poi ha ritrovato il campo domenica scorsa negli ultimi due minuti. C’è ancora tempo per sperare nel recupero di Dametto, ma nel frattempo gli altri due difensori scaldano già i motori.