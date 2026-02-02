Il calciatore classe 2005, arriva in prestito dal Cagliari e giocherà con i colori rossoblù fino alla fine di questa stagione
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Pintus. Il difensore, nato Cagliari il 25 maggio 2005, arriva in prestito dal Cagliari, squadra con la quale è cresciuto ed esordito in Serie A nella passata stagione.
Pintus, che giocherà con il Cosenza fino al 30 giugno 2026, sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
Benvenuto nel branco, Nicola