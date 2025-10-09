Valerio Bertotto, ex calciatore dell’Udinese tra le altre ed ex allenatore del Giugliano nella scorsa stagione, è intervenuto oggi su TMW Radio, parlando anche del Girone C di Serie C.

Le parole di Bertotto sul Cosenza

L’ex difensore in estate è stato vicinissimo ad essere ingaggiato come nuovo tecnico dei lupi. Oggi però esalta il lavoro di Antonio Buscè: «Non mi aspettavo di vedere il Cosenza così in alto. Devo fare i complimenti a mister Buscè, che è stato bravissimo a compattare l’ambiente, a creare un gruppo unito e motivato, anche in un contesto difficile. Sta facendo un lavoro davvero importante. Chi è la squadra favorita? Nel Girone C il livello è altissimo: oltre alla Salernitana, ci sono club importanti come lo stesso Cosenza, il Benevento, il Crotone ed il Catania».