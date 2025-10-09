Valerio Bertotto, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, al termine di una lunga carriera che lo ha visto protagonista soprattutto con l’Udinese, ha intrapreso la carriera d’allenatore
Valerio Bertotto, ex calciatore dell’Udinese tra le altre ed ex allenatore del Giugliano nella scorsa stagione, è intervenuto oggi su TMW Radio, parlando anche del Girone C di Serie C.
Le parole di Bertotto sul Cosenza
L’ex difensore in estate è stato vicinissimo ad essere ingaggiato come nuovo tecnico dei lupi. Oggi però esalta il lavoro di Antonio Buscè: «Non mi aspettavo di vedere il Cosenza così in alto. Devo fare i complimenti a mister Buscè, che è stato bravissimo a compattare l’ambiente, a creare un gruppo unito e motivato, anche in un contesto difficile. Sta facendo un lavoro davvero importante. Chi è la squadra favorita? Nel Girone C il livello è altissimo: oltre alla Salernitana, ci sono club importanti come lo stesso Cosenza, il Benevento, il Crotone ed il Catania».