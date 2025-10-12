Il Cosenza perde la sua seconda gara stagionale in casa per 1-2 contro l’Atalanta U23 e si allontana dalle prime posizioni. Vettorel è sicuro, mentre la difesa sbanda per gli errori dei singoli sui gol ospiti. A centrocampo Kouan è il migliore. Mentre in avanti le azioni pericolose dei lupi passano da Florenzi. Ottimo l’ingresso di Achour che segna e per poco non si ripete subito dopo.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6,5

Provvidenziale su Vavassori a fine primo tempo con una bella uscita. Si salva con l’aiuto della traversa sul corner successivo. Sempre sicuro nella ripresa. Non può nulla sui gol.

RICCIARDI: VOTO 5

Gioca in costante proiezione offensiva ma non sempre riesce a creare superiorità numerica per come sa. Nella ripresa torna sulla linea degli attaccanti e crea pericoli a getto continuo a Vismara. Peccato che poi si faccia bruciare da Simonetto in pieno recupero.

DAMETTO: VOTO 6

Vavassori prima e Cissè poi, svariano tanto e lo mettono in difficoltà anche sul piano fisico. Se la cava con l’esperienza e mette una pezza su diverse ripartenze.

CAPORALE: VOTO 5

Misitano gli passa alle spalle e lui se lo perde in occasione del gol. Errore grave che indirizza la partita verso i bergamaschi.

D’ORAZIO: VOTO 5,5

La sua gara dura soltanto un tempo nel quale si vede molto poco.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

Sta molto bene a livello fisico e con spacca in due l’Atalanta U23 con le sue accelerazioni diverse volte. Poi, purtroppo, manca nell’ultimo passaggio. Ma se avesse nelle corde anche quello, non giocherebbe a Cosenza.

LANGELLA: VOTO 5,5

Va in difficoltà quando l’Atalanta U23 riparte in velocità. Si perde Vavassori a fine primo tempo. Prova a riemergere nella ripresa ma non è il solito nel giro palla.

GARRITANO: VOTO 6

Non demerita e va anche vicinissimo al gol sulla punizione a due in area. Anche lui forse un po’ lento nell’ultima giocata. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo. Da capire il motivo.

ATTACCO

CANNAVO’: VOTO 5

Anche lui in campo solo i primi 45 minuti nei quali però è evanescente. Non salta mai l’uomo e non trova le sue giocate.

MAZZOCCHI: VOTO 5,5

La difesa atalantina riesce a disinnescarlo. Anche spalla alla porta non inventa nulla.

FLORENZI: VOTO 6

Si danna l’anima per tutta la partita ma si accende ad intermittenza. Le azioni pericolose del Cosenza partono comunque sempre dai suoi piedi.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 5

La sua squadra pecca di presunzione e non riesce ad incidere quando è padrona del campo. Il pareggio sarebbe stato più giusto, ma forse questo ko può far bene per far tornare tutti sul pianeta terra. Da capire i cambi a fine primo tempo, soprattutto quello di Garritano.

SUBENTRATI

FERRARA: VOTO 5,5

Da quella parte oggi il Cosenza attacca poco anche con il suo ingresso. Sbaglia praticamente tutti i cross che prova a mettere in mezzo.

CONTILIANO: VOTO 6

Svolge il suo compite con diligenza. Certo, non ha lo spunto di Garritano che nel finale sarebbe stato utilissimo.

CIMINO: VOTO 5,5

Gioca un tempo e, nonostante la spinta, non è mai preciso nei cross. Poteva forse fare di più sul gol finale neroazzurro.

ACHOUR: VOTO 7

E’ il migliore del Cosenza. Entra con l’argentovivo addoso. Segna dopo pochi secondi dal suo ingresso e subito dopo è un miracolo di Vismara a negargli la doppietta.

BERETTA: SV