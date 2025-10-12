Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida interna che si giocherà al “San Vito” tra la formazione rossoblù e quella nerazzurra
Dopo l’importante vittoria contro l’Audace Cerignola, il Cosenza di Buscè torna in campo per la sfida contro l’Atalanta Under 23. Una partita che si preannuncia difficile per i Lupi della Sila. I tre punti, però, saranno fondamentali per consolidare la posizione in chiave playoff. Di seguito le formazioni ufficiali:
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (1’ st Ferrara); Kouan, Langella, Garritano (1’ st Contiliano); Cannavò (1’ st Cimino), Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Cimino, Barone, Contiero, Dalle Mura, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Ferrara, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
ATALANTA UNDER 23 (3-4-1-2): Vismara, Guerini, Comi, Navarro; Steffanoni, Levak, Mencaraglia, Simonetto; Manzoni; Misitano, Vavassori. In panchina: Torriani, Sassi, Plaia, Pounga, Cisse, Bono, Tornaghi, Artesani, Parmiggiani, Colombo, Fiogbe, Lonardo, Camara. All.: Bocchetti
ARBITRO: Cappai della sezione di Cagliari
MARCATORI: 22’ pt Misitano
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Simonetto (AU). Angoli: 5-2. Recupero: 3’ pt
13:40
Florenzi ci prova
Dopo il gol contro l'Audace Cerignola, Florenzi prova a segnare dalla distanza anche contro l'Atalanta Under 23. Il suo tiro viene parato in due tempi da Vismara.
13:37
Buscè rivoluziona il Cosenza
Non contento del risultato, il tecnico del Cosenza prova a scuotere la squadra sostituendo tre giocatori nella ripresa. Entrano Cimino, Ferrara e Contiliano.
13:17
Vettorel difende la porta silana
Quasi a fine primo tempo Vettorel compie un intervento difficile su Vavassori, il portiere silano si supera sul successivo calcio d'angolo.
13:03
L'Atalanta evita l'1-1
Punizione in area di rigore dell'Atalanta Under 23. I nerazzurri si salvano sul tiro di Garritano.
12:59
FVS per il Cosenza
I Lupi chiedono un calcio di rigore per un fallo di mano di Comi ma l'arbitro non concede il tiro dal dischetto
12:55
L'Atalanta Under 23 sblocca il match
Misitano al 22' del primo tempo segna di testa raccogliendo nel miglior dei modi un cross dalla fascia sinistra.
12:49
Kouan vicino al gol
Al 17' Garritano dalla sinistra pennella un cross per Kouan che non impatta adeguatamente. La palla finisce fuori.
12:41
Il Cosenza reagisce
Dopo i primi minuti di studio il Cosenza preme sull'accelatore innescando i trequartisti e la punta Mazzocchi che in un'occasione sbaglia a non servire Kouan, il quale si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere Vismara.
12:37
Atalanta Under 23 in chiave offensiva
Match iniziato al "Marulla" con l'Atalanta Under 23 che non sembra disposta a tenere un atteggiamento attendista. I nerazzurri pressano alto e il Cosenza tenta di ripartire in contropiede.