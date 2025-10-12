Dopo l’importante vittoria contro l’Audace Cerignola, il Cosenza di Buscè torna in campo per la sfida contro l’Atalanta Under 23. Una partita che si preannuncia difficile per i Lupi della Sila. I tre punti, però, saranno fondamentali per consolidare la posizione in chiave playoff. Di seguito le formazioni ufficiali:

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, D’Orazio (1’ st Ferrara); Kouan, Langella, Garritano (1’ st Contiliano); Cannavò (1’ st Cimino), Mazzocchi, Florenzi. In panchina: Pompei, Cimino, Barone, Contiero, Dalle Mura, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Ferrara, Mazzulla, Novello. All.: Buscè
ATALANTA UNDER 23 (3-4-1-2): Vismara, Guerini, Comi, Navarro; Steffanoni, Levak, Mencaraglia, Simonetto; Manzoni; Misitano, Vavassori. In panchina: Torriani, Sassi, Plaia, Pounga, Cisse, Bono, Tornaghi, Artesani, Parmiggiani, Colombo, Fiogbe, Lonardo, Camara. All.: Bocchetti
ARBITRO: Cappai della sezione di Cagliari
MARCATORI: 22’ pt Misitano
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Simonetto (AU). Angoli: 5-2.  Recupero: 3’ pt

13:40

Florenzi ci prova

Dopo il gol contro l'Audace Cerignola, Florenzi prova a segnare dalla distanza anche contro l'Atalanta Under 23. Il suo tiro viene parato in due tempi da Vismara.

13:37

Buscè rivoluziona il Cosenza

Non contento del risultato, il tecnico del Cosenza prova a scuotere la squadra sostituendo tre giocatori nella ripresa. Entrano Cimino, Ferrara e Contiliano.

13:17

Vettorel difende la porta silana

Quasi a fine primo tempo Vettorel compie un intervento difficile su Vavassori, il portiere silano si supera sul successivo calcio d'angolo.

13:03

L'Atalanta evita l'1-1

Punizione in area di rigore dell'Atalanta Under 23. I nerazzurri si salvano sul tiro di Garritano. 

12:59

FVS per il Cosenza

I Lupi chiedono un calcio di rigore per un fallo di mano di Comi ma l'arbitro non concede il tiro dal dischetto

12:55

L'Atalanta Under 23 sblocca il match

Misitano al 22' del primo tempo segna di testa raccogliendo nel miglior dei modi un cross dalla fascia sinistra. 

12:49

Kouan vicino al gol

Al 17' Garritano dalla sinistra pennella un cross per Kouan che non impatta adeguatamente. La palla finisce fuori.

12:41

Il Cosenza reagisce

Dopo i primi minuti di studio il Cosenza preme sull'accelatore innescando i trequartisti e la punta Mazzocchi che in un'occasione sbaglia a non servire Kouan, il quale si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere Vismara.

12:37

Atalanta Under 23 in chiave offensiva

Match iniziato al "Marulla" con l'Atalanta Under 23 che non sembra disposta a tenere un atteggiamento attendista. I nerazzurri pressano alto e il Cosenza tenta di ripartire in contropiede.