Il Cosenza Calcio torna in campo per l’ottava giornata del girone di ritorno di Serie C, sfidando l’Audace Cerignola in un incrocio che può dire molto sulle ambizioni rossoblù. I Lupi della Sila arrivano all’appuntamento forti della vittoria sofferta contro il Siracusa e puntano a dare continuità ai risultati. 

Dall’altra parte c’è però un avversario solido. Il Cerignola attraversa un buon momento di forma e può contare su una delle difese meno battute del torneo, fattore che alza il coefficiente di difficoltà della gara.

Rispetto alla partita di martedì, Buscè conferma l’assetto tattico del 4-3-3. Tra i pali viene confermato Pompei, mentre il quartetto difensivo è composto da CannavòMoretti, Pintus e Caporale.

A centrocampo spazio a, Palmieri, Langella, Ba chiamati a garantire corsa e densità in mezzo al campo. In avanti il tridente formato da Florenzi e Beretta e Ciotti, incaricato di dare profondità e peso offensivo a una squadra che cerca risposte anche sul piano della continuità.



COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Moretti, Pintus, Caporale; Palmieri, Langella, Ba (1’ st Garritano); Ciotti, Beretta, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, D’Orazio, Achour, Contiliano, Rocco, Ferrara, Mazzulla, Emmausso. All.: Buscè
AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Todisco, Russo, Vitale, Gambale, Paolucci, Ligi, Gasbarro, D’Orazio (19’ st Moreso), Cretella (19’ st Ruggiero), Parlato. In panchina: Russo, Fares, Di Tommaso, Ballabile, Spaltro, Nanula, Bassino, Iervolino, Cocorocchio, Labranca, Tarantino. All.: Maiuri
ARBITRO: Dasso di Genova
MARCATORI: 27’ pt Moretti
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Ligi, Paolucci (AC), Beretta, Garritano (C). Angoli: 2-2. Recupero: 3’ pt

15:02

Super Pompei

Miracolo del portiere rossoblù su una conclusione ravvicinata di Russo dell’Audace Cerignola. Intervento decisivo che salva il risultato.

14:54

Cosenza ancora in avanti

Bolide dalla distanza di Florenzi, conclusione potente ma centrale: Iliev si oppone deviando in calcio d'angolo

14:38

Audace Cerignola pericoloso

Ci prova D’Orazio con un rasoterra dal limite che termina di poco a lato. Ospiti vicini al gol.

14:14

Brivido per il Cosenza

L’Audace Cerignola sfiora il gol: conclusione insidiosa respinta da Pompei, la deviazione colpisce Cannavò e il pallone si impenna finendo sulla traversa. Rossoblù graziati.

14:08

Gol annullato al Cosenza

Dopo il raddoppio, il direttore di gara ferma tutto per posizione di fuorigioco. Rete cancellata e risultato che resta invariato.

14:05

RADDOPPIO COSENZA

Azione manovrata dei rossoblù: Cannavò pennella un cross al bacio e Beretta anticipa il diretto marcatore in area, battendo Iliev da pochi passi. Il Cosenza allunga e porta il risultato sul 2-0 al Marulla.

13:59

GOL COSENZA

La sblocca Moretti. Traversone perfetto di Caporale, stacco imperioso di testa del difensore rossoblù che svetta in area. Ilievi resta sorpreso e non può intervenire: Cosenza avanti al Marulla.

13:52

Match bloccato

Match ancora bloccato sul piano del ritmo. Al Cosenza Calcio manca velocità sulle corsie laterali e la manovra fatica ad aprirsi sugli esterni. L’Audace Cerignola si muove meglio nel palleggio e arriva con continuità fino alla trequarti, ma difetta nell’ultimo passaggio.

13:43

Fase di studio

Primi minuti di studio al Marulla. Il Cosenza Calcio prova ad allargare il gioco sulle corsie laterali, cercando ampiezza e ritmo. L’Audace Cerignola resta compatto e prova a ripartire in transizione, affidandosi alle verticalizzazioni rapide.