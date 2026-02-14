I Lupi della Sila sfidano la formazione pugliese tra le difese meno perforate del campionato. Dopo la vittoria a fatica sul Siracusa, la squadra di Buscè punta al successo pieno
Moretti festeggia il gol con Langella
Il Cosenza Calcio torna in campo per l’ottava giornata del girone di ritorno di Serie C, sfidando l’Audace Cerignola in un incrocio che può dire molto sulle ambizioni rossoblù. I Lupi della Sila arrivano all’appuntamento forti della vittoria sofferta contro il Siracusa e puntano a dare continuità ai risultati.
Dall’altra parte c’è però un avversario solido. Il Cerignola attraversa un buon momento di forma e può contare su una delle difese meno battute del torneo, fattore che alza il coefficiente di difficoltà della gara.
Rispetto alla partita di martedì, Buscè conferma l’assetto tattico del 4-3-3. Tra i pali viene confermato Pompei, mentre il quartetto difensivo è composto da Cannavò, Moretti, Pintus e Caporale.
A centrocampo spazio a, Palmieri, Langella, Ba chiamati a garantire corsa e densità in mezzo al campo. In avanti il tridente formato da Florenzi e Beretta e Ciotti, incaricato di dare profondità e peso offensivo a una squadra che cerca risposte anche sul piano della continuità.
COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Moretti, Pintus, Caporale; Palmieri, Langella, Ba (1’ st Garritano); Ciotti, Beretta, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, D’Orazio, Achour, Contiliano, Rocco, Ferrara, Mazzulla, Emmausso. All.: Buscè
AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Todisco, Russo, Vitale, Gambale, Paolucci, Ligi, Gasbarro, D’Orazio (19’ st Moreso), Cretella (19’ st Ruggiero), Parlato. In panchina: Russo, Fares, Di Tommaso, Ballabile, Spaltro, Nanula, Bassino, Iervolino, Cocorocchio, Labranca, Tarantino. All.: Maiuri
ARBITRO: Dasso di Genova
MARCATORI: 27’ pt Moretti
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Ligi, Paolucci (AC), Beretta, Garritano (C). Angoli: 2-2. Recupero: 3’ pt
15:02
Super Pompei
Miracolo del portiere rossoblù su una conclusione ravvicinata di Russo dell’Audace Cerignola. Intervento decisivo che salva il risultato.
14:54
Cosenza ancora in avanti
Bolide dalla distanza di Florenzi, conclusione potente ma centrale: Iliev si oppone deviando in calcio d'angolo
14:38
Audace Cerignola pericoloso
Ci prova D’Orazio con un rasoterra dal limite che termina di poco a lato. Ospiti vicini al gol.
14:14
Brivido per il Cosenza
L’Audace Cerignola sfiora il gol: conclusione insidiosa respinta da Pompei, la deviazione colpisce Cannavò e il pallone si impenna finendo sulla traversa. Rossoblù graziati.
14:08
Gol annullato al Cosenza
Dopo il raddoppio, il direttore di gara ferma tutto per posizione di fuorigioco. Rete cancellata e risultato che resta invariato.
14:05
RADDOPPIO COSENZA
Azione manovrata dei rossoblù: Cannavò pennella un cross al bacio e Beretta anticipa il diretto marcatore in area, battendo Iliev da pochi passi. Il Cosenza allunga e porta il risultato sul 2-0 al Marulla.
13:59
GOL COSENZA
La sblocca Moretti. Traversone perfetto di Caporale, stacco imperioso di testa del difensore rossoblù che svetta in area. Ilievi resta sorpreso e non può intervenire: Cosenza avanti al Marulla.
13:52
Match bloccato
Match ancora bloccato sul piano del ritmo. Al Cosenza Calcio manca velocità sulle corsie laterali e la manovra fatica ad aprirsi sugli esterni. L’Audace Cerignola si muove meglio nel palleggio e arriva con continuità fino alla trequarti, ma difetta nell’ultimo passaggio.
13:43
Fase di studio
Primi minuti di studio al Marulla. Il Cosenza Calcio prova ad allargare il gioco sulle corsie laterali, cercando ampiezza e ritmo. L’Audace Cerignola resta compatto e prova a ripartire in transizione, affidandosi alle verticalizzazioni rapide.