Il Cosenza Calcio torna in campo per l’ottava giornata del girone di ritorno di Serie C, sfidando l’Audace Cerignola in un incrocio che può dire molto sulle ambizioni rossoblù. I Lupi della Sila arrivano all’appuntamento forti della vittoria sofferta contro il Siracusa e puntano a dare continuità ai risultati.

Dall’altra parte c’è però un avversario solido. Il Cerignola attraversa un buon momento di forma e può contare su una delle difese meno battute del torneo, fattore che alza il coefficiente di difficoltà della gara.

Rispetto alla partita di martedì, Buscè conferma l’assetto tattico del 4-3-3. Tra i pali viene confermato Pompei, mentre il quartetto difensivo è composto da Cannavò, Moretti, Pintus e Caporale.

A centrocampo spazio a, Palmieri, Langella, Ba chiamati a garantire corsa e densità in mezzo al campo. In avanti il tridente formato da Florenzi e Beretta e Ciotti, incaricato di dare profondità e peso offensivo a una squadra che cerca risposte anche sul piano della continuità.





COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Moretti, Pintus, Caporale; Palmieri, Langella, Ba (1’ st Garritano); Ciotti, Beretta, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, D’Orazio, Achour, Contiliano, Rocco, Ferrara, Mazzulla, Emmausso. All.: Buscè

AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Todisco, Russo, Vitale, Gambale, Paolucci, Ligi, Gasbarro, D’Orazio (19’ st Moreso), Cretella (19’ st Ruggiero), Parlato. In panchina: Russo, Fares, Di Tommaso, Ballabile, Spaltro, Nanula, Bassino, Iervolino, Cocorocchio, Labranca, Tarantino. All.: Maiuri

ARBITRO: Dasso di Genova

MARCATORI: 27’ pt Moretti

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Ligi, Paolucci (AC), Beretta, Garritano (C). Angoli: 2-2. Recupero: 3’ pt