E’ la vigilia di Cosenza-Crotone ma i dubbi di formazione permangono per mister Antonio Buscè. Il tecnico rossoblù parlerà inusualmente soltanto domani mattina in conferenza stampa, lo stesso giorno della partita. Oltre alla situazione in attacco, resta da capire chi giocherà al posto dello squalifica Kouan.

Ba favorito ma non solo

La soluzione che sembra più accreditata è quella di Racine Ba. D’altronde il centrocampista senegalese, è stato ingaggiato pochi giorni fa dal Siracusa, proprio per permettere anche a Kouan di poter tirare il fiato ogni tanto. Le caratteristiche sono simili e tutto lascia pensare che la sua opzione sia quella con più possibilità. C’è però anche Contiliano. L’ex Spal costringerebbe Garritano a spostarsi alla destra di Langella. Finora le sue partite sono sempre state sufficienti. Si è dimostrato un calciatore affidabile, seppur senza grossi eccessi. Contiliano non gioca titolare dal 18 ottobre, 2-2 di Potenza contro il Sorrento. Dopo è sempre subentrato a gara in corsa. Ora spera di ritrovare un posto negli 11. Resta poi la terza soluzione per Buscè, ovvero quella di Ciotti. L’ex Vibonese è stato schierato in quel ruolo, un inedito o quasi per lui, proprio lunedì scorso a Salerno. E c’è da dire che non ha fatto male. Ora però la contemporanea assenza di Florenzi, potrebbe renderlo utile nel suo ruolo naturale di terzino destro, con l’avanzata di Cannavò in prima linea. A meno che non sia Emmausso ad allargare la propria posizione con l’inserimento di Beretta nel centro dell’attacco. Ed allora sì che Ciotti potrebbe essere ripescato in mezzo al campo. Tre opzioni sulle quali Buscè ragionerà fino alla fine.